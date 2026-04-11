Η παρέμβαση του Γιάννη Παντελάκη που σώζει τη χαμένη τιμή της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Αναδημοσιεύουμε χωρίς άλλα λόγια την ανάρτηση του Γιάννη Παντελάκη, για χρόνια εκ των κορυφαίων συντακτών της «Ελευθεροτυπίας» και νυν συγγραφέα πολύ επιτυχημένων βιβλίων από τις εκδόσεις «Θεμέλιο».

«Είναι πράγματι συγκλονιστικό, ένα κορίτσι 25 χρονών συνελήφθη τα ξημερώματα με έναν φίλο της γιατί είχε στην κατοχή του 3,11 γραμμάρια κάνναβης ! Αν κρίνουμε από την ποσότητα αλλά και το είδος του ναρκωτικού που είχε επάνω του, γίνεται φανερό ότι πρόκειται για μέλος κάποιου καρτέλ ναρκωτικών, ενδεχομένως από την Κολομβία, που εξάρθρωσε η αστυνομία.

Από νωρίς το μεσημέρι σχεδόν όλα τα ΜΜΕ-με μικρές εξαιρέσεις που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα της ανθρωποφαγίας, του κιτρινισμού και της χυδαιότητας- δημοσιοποιούν αυτή την πληροφορία η οποία δεν έχει καμία απολύτως αξία αν δεν είχε μια μικρή συνέχεια. Το κορίτσι είναι «εγγονή γνωστού πολιτικου». Και για να κατανοήσουν όλοι για ποια πρόκειται προσθέτουν ότι ο πολιτικός δεν ζει πια και κάποτε είχε μπει στην φυλακή. Στη χώρα που οι πολιτικοί δεν μπαίνουν παρα σπάνια στην φυλακή, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ποια εννοούν. Μόνο την φωτογραφία της δεν έβαλαν.

Αλλά ακόμη και αν δεν καταλάβουν όλοι, το παζλ της αθλιότητας συμπληρώνεται με επιπλέον πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο, μέχρι και το όνομα του πολιτικού θα βρει κάποιος σε μερικές παρακμιακές ιστοσελίδες.

Αν το κορίτσι στιγματιστεί και διασυρθεί για 3,11 γραμμάρια κάνναβης δεν έχει καμιά σημασία. Από την στιγμή που έτυχε να είναι εγγονή πολιτικού πρέπει να το πληρώσει με διαπόμπευση. Αρκεί τα κανάλια να πουλήσουν τηλεθέαση και οι ιστοσελίδες μερικά κλικ παραπάνω.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ΜΜΕ που υποτίθεται ελέγχουν την εξουσία σιωπούν για δεκάδες σκάνδαλα και προστατεύουν τους πρωταγωνιστές τους, αλλά το κορίτσι με τα 11,3 γραμμάρια πρέπει να πληρώσει.

Καλή ανάσταση δεν είπαμε…».

Συνυπογράφουμε!

Β. Σκ.