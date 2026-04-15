Τα στοιχεία από την πορεία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι έχει ήδη ξεπεραστεί το φράγμα του 1 εκατομμυρίου υποβολών, με περισσότερο από έναν στους τέσσερις φορολογουμένους να λαμβάνει χρεωστικό εκκαθαριστικό.

Συγκεκριμένα, από τις 1.083.172 δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί έως σήμερα, το 26,06% είναι χρεωστικές με μέσο πρόσθετο φόρο 1.175 ευρώ, το 34,93% είναι πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου 283 ευρώ, ενώ το 39,01% παραμένουν μηδενικές.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η κλεψύδρα αδειάζει σήμερα για 1.553.123 φορολογουμένους, κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν λάβει από την ΑΑΔΕ προσυμπληρωμένη και προεκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, καθώς αύριο η φορολογική διοίκηση προχωρά στην αυτόματη οριστικοποίηση των δηλώσεών τους.

Οι υπόχρεοι καλούνται να ελέγξουν άμεσα την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων που έχουν προσυμπληρωθεί, πριν η ΑΑΔΕ πατήσει το κουμπί της αυτόματης υποβολής. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να την υποβάλουν μόνοι τους ακόμη και σήμερα.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, οι φορολογούμενοι μπορούν να προχωρήσουν σε διορθώσεις και να υποβάλουν αρχική δήλωση έως και σήμερα, 15 Απριλίου. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης χωρίς πρόστιμα και κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως και τις 15 Ιουλίου 2026, με την ΑΑΔΕ να επανεκκαθαρίζει τον φόρο βάσει των νέων στοιχείων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον έλεγχο των προσυμπληρωμένων εισοδημάτων, που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό του φόρου, αλλά και στις ηλεκτρονικές δαπάνες, καθώς σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το απαιτούμενο 30% του φορολογητέου εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς.

Παράλληλα, κρίσιμος είναι και ο έλεγχος των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Αν και φέτος προβλέπεται μείωση έως 30% στα τεκμήρια, αρκετοί φορολογούμενοι κινδυνεύουν να φορολογηθούν με βάση το τεκμαρτό και όχι το δηλωθέν εισόδημα, εκτός αν καλύψουν τη διαφορά με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, γονικές παροχές ή δωρεές.

Για τους φορολογουμένους με χρεωστικό εκκαθαριστικό, ο φόρος μπορεί να εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Όσοι επιλέξουν εφάπαξ εξόφληση δικαιούνται έκπτωση 4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Μαΐου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου.