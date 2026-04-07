Η φορολογική διοίκηση προχωρά σε πλειστηριασμούς 46 ακινήτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Τα ακίνητα που βγαίνουν «στο σφυρί» περιλαμβάνουν διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, βιομηχανικά κτίρια και θέσεις στάθμευσης, δείχνοντας ότι τα μέτρα αφορούν ευρύ φάσμα οφειλετών.

Οι τιμές εκκίνησης ξεκινούν από μόλις 2.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 2,5 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος των υποθέσεων. Οι πλειστηριασμοί αυτοί δεν περιορίζονται σε μεγάλους οφειλέτες, αλλά επεκτείνονται σε όσους δεν έχουν ρυθμίσει ή εξοφλήσει τα χρέη τους. Σημειώνεται πάντως ότι η πρώτη κατοικία εξαιρείται από τα συγκεκριμένα μέτρα.

Το πρόγραμμα των πλειστηριασμών έχει ήδη δρομολογηθεί και εκτείνεται έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ αναμένεται να διευρυνθεί το επόμενο διάστημα με νέες κατασχέσεις. Ενδεικτικά, στη λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, το Περιστέρι, η Νέα Ιωνία και η Λάρισα, με τιμές που ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το είδος και την αξία τους.

Η εντατικοποίηση των πλειστηριασμών συνδέεται με τη συνολική αλλαγή στρατηγικής της φορολογικής διοίκησης, η οποία πλέον δίνει έμφαση σε πιο στοχευμένους ελέγχους. Μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων, οι αρχές μπορούν να εντοπίζουν πιο εύκολα τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η ανάγκη για πιο αυστηρά μέτρα προκύπτει από τη μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, τα οποία το 2025 έφτασαν τα 10 δισ. ευρώ. Περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με πιέσεις για να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω ρύθμισης σε έως 48 δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι ενταχθούν σε ρύθμιση μπορούν να αποφύγουν ή να «παγώσουν» τα μέτρα, καθώς μετά την κατάσχεση απαιτούνται από 40 ημέρες έως τέσσερις μήνες για να προγραμματιστεί πλειστηριασμός.