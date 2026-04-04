Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία ακινήτων από την ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο, τους δήμους, τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλους φορείς.

Έρχεται το επόμενο διάστημα το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο το Δημόσιο βλέπει και ελέγχει την ακίνητη περιουσία των πολιτών.

Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα στοιχεία ακινήτων από την ΑΑΔΕ, το Κτηματολόγιο, τους δήμους, τον ΔΕΔΔΗΕ και άλλους φορείς, δημιουργώντας για πρώτη φορά μια ενιαία εικόνα για κάθε ακίνητο και κάθε ιδιοκτήτη. Τα στοιχεία του ΜΙΔΑ θα χρησιμοποιηθούν για διασταυρώσεις εισοδημάτων από ενοίκια, για αυτόματη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, για τον εντοπισμό κενών ή αναξιοποίητων ακινήτων, αλλά και για τον σχεδιασμό νέας στεγαστικής και φορολογικής πολιτικής.

Στο νέο σύστημα θα κληθούν να μπουν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο myAADE. Με την είσοδο στην πλατφόρμα, οι πολίτες θα βλέπουν αυτόματα όλα τα ακίνητά τους και για κάθε ακίνητο θα εμφανίζονται διαφορετικές καρτέλες με στοιχεία από την εφορία, το Κτηματολόγιο και άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων. Στόχος είναι οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν τα στοιχεία, να εντοπίσουν τυχόν λάθη ή αποκλίσεις και να προχωρήσουν σε διορθώσεις ώστε όλα τα δεδομένα να συμφωνούν.

Τι θα γίνει με τα τετραγωνικά

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα τετραγωνικά μέτρα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες διαφορές μεταξύ των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά καιρούς σε διαφορετικές υπηρεσίες.

Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα μπορεί να εμφανίζεται στην εφορία ως 85 τετραγωνικά, ενώ στο Κτηματολόγιο να είναι δηλωμένο ως 92 τετραγωνικά. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ελέγξει ποιο είναι το σωστό εμβαδόν και να διορθώσει τα στοιχεία ώστε να υπάρχει συμφωνία σε όλες τις υπηρεσίες.

Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά τη χρήση του ακινήτου. Αν ένα ακίνητο έχει δηλωθεί ως κενό, αλλά υπάρχει ενεργό μισθωτήριο και εισπράττεται ενοίκιο, το σύστημα θα εντοπίσει την ασυμφωνία και θα ζητήσει διόρθωση.

Τρίτο παράδειγμα είναι ένα ακίνητο που εμφανίζεται ως αποθήκη στην εφορία, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται ως κατοικία ή επαγγελματικός χώρος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλωθεί η πραγματική χρήση του ακινήτου.

Τέταρτο παράδειγμα είναι τα αγροτεμάχια, όπου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν διαφορές στις εκτάσεις που δηλώνονται στο Κτηματολόγιο, στο ΟΣΔΕ ή σε παλαιότερες δηλώσεις. Με το ΜΙΔΑ οι εκτάσεις αυτές θα πρέπει να ταυτοποιηθούν και να δηλωθούν σωστά. Πέμπτο παράδειγμα αφορά τα ποσοστά ιδιοκτησίας, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε συμβόλαια, Ε9 και Κτηματολόγιο εμφανίζονται διαφορετικά ποσοστά κυριότητας, κάτι που επίσης θα πρέπει να διορθωθεί.

Στην πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του ακινήτου, τη διεύθυνση, το ποσοστό ιδιοκτησίας, το είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), την επιφάνεια, τη χρήση του ακινήτου και αν είναι ηλεκτροδοτούμενο. Αν το ακίνητο είναι μισθωμένο, θα πρέπει να δηλωθούν και τα στοιχεία του ενοικιαστή, το ποσό του ενοικίου και η διάρκεια της μίσθωσης.

Το οικονομικό επιτελείο διευκρινίζει ότι οι αποκλίσεις που θα εμφανιστούν δεν θεωρούνται απαραίτητα παραβάσεις, καθώς πολλές διαφορές οφείλονται σε παλιά ή ασύνδετα συστήματα και σε λάθη που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό θα δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες να διορθώσουν τα στοιχεία χωρίς άμεσες κυρώσεις. Ωστόσο, όσοι δεν προχωρήσουν σε διορθώσεις ή αποκρύπτουν στοιχεία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν φορολογικούς ελέγχους και πρόστιμα στο μέλλον.