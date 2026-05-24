Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα» ανέφερε στη νέα του ανάρτηση.

Νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου του κόμματος.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, την Τρίτη 26 Μαΐου να είστε όλοι εκεί» έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, αναρτώντας και σχετικό βίντεο.

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει μία πρώτη «γεύση» από το νέο του κόμμα.

Κρατώνας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα και έχοντας μπροστά του ένα κασκόλ στα χρώματα της ισπανικής ομάδας, ανακοίνωσε πως για το κόμμα του το μπλε συμβολίζει την πατρίδα ενώ το κόκκινο τους αγώνες τους.

Στη συνέχεια υπενθύμισε το ραντεβού για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

{https://www.facebook.com/reel/1462105548546858/}