Συγκέντρωσε 9.200 επισκέπτες, 100+ εκθέτες και 300+ B2B συναντήσεις με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση, την πράσινη κατοικία και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με τεράστια επιτυχία και επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως το κορυφαίο σημείο συνάντησης για τον κλάδο των ακινήτων, ολοκληρώθηκε η 6η Premium Real Estate Expo, η οποία διεξήχθη από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στο Metropolitan Expo.

Η φετινή διοργάνωση κατέγραψε μαζική προσέλευση, προσελκύοντας συνολικά 9.200 επισκέπτες, γεγονός που αποτυπώνει το τεράστιο ενδιαφέρον της αγοράς. Περισσότεροι από 100 εκθέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασαν premium ακίνητα και πρωτοποριακές υπηρεσίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 300 στοχευμένες B2B συναντήσεις, ενισχύοντας το networking και θέτοντας τις βάσεις για μεγάλες εμπορικές συμφωνίες.

Την έκθεση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας με την επίσκεψή του τη θεσμική βαρύτητα και τη σημασία της διοργάνωσης για την εθνική οικονομία.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο Networking Party, όπου γιορτάστηκαν με απόλυτη επιτυχία τα 20 χρόνια του Spitogatos, συγκεντρώνοντας το σύνολο της αγοράς του real estate.

Tαυτόχρονα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μοναδικά δώρα. Η Lux & Easy πραγματοποίησε τη μεγάλη κλήρωση για ένα σπίτι στο κέντρο της Αθήνας, με παρουσιαστή τον Σάββα Πούμπουρα, ενώ η Limar Homes χάρισε ένα μεγάλο ταξίδι στο Μπαλί μέσα από τη δική της κλήρωση.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε η “Green Home Experience”, μια ολοκαίνουργια, πρωτοποριακή ενότητα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, εστιασμένη αποκλειστικά στην πράσινη, ενεργειακά αναβαθμισμένη και βιώσιμη κατοικία.

6ο Premium Real Estate Forum: Ανθεκτικότητα, Δεδομένα και η Επόμενη Μέρα

Παράλληλα με την έκθεση, διεξήχθη με εξαιρετική επιτυχία το 6ο Premium Real Estate Forum, με κεντρικό θέμα "Ανθεκτικότητα, Τεχνολογική Ευφυΐα και Ευεξία: Το Ελληνικό Real Estate σήμερα". Περισσότεροι από 70 κορυφαίοι ομιλητές, μεταξύ αυτών, στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και θεσμικοί φορείς ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης κτηματαγοράς, εστιάζοντας έντονα σε δεδομένα και αριθμούς.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης στην ομιλία του κατά την έναρξη του 6ου Premium Real Estate Forum, ανέδειξε τον κομβικό ρόλο του real estate στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, και επεσήμανε ότι το ελληνικό real estate αποτελεί βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας.

Η Δυναμική της Αγοράς: Ξένες Εισροές και Στεγαστικά Δάνεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ελληνική αγορά ακινήτων δείχνει σημάδια ωρίμανσης και εξορθολογισμού. Βάσει των δεδομένων της Ask Wire, οι ξένες εισροές το 2025 ανήλθαν σε €2,06 δισ. (μείωση 25,3% σε σχέση με το 2024), με το 59,4% αυτών να προέρχεται εκτός Ε.Ε. Αντίθετα, η εγχώρια αγορά κινήθηκε έντονα ανοδικά, με τις νέες εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων να εκτοξεύονται στα €2,65 δισ., σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 46,3%.

Ο κ. Παντελής Μαραβέας (Βοηθός Γενικός Διευθυντής Retail Segments, Bank Analytics & Lending Products στην Εθνική Τράπεζα) επεσήμανε τη θεαματική πορεία της χρηματοδότησης, αναφέροντας ότι από τα μόλις €600 εκατ. εκταμιεύσεων το 2020, το 2025 αγγίξαμε τα €2,5 δισ., ενώ το 2026 εκτιμάται ότι θα κλείσει στα €2,6 δισ., με τον μέσο όρο ανά χρηματοδοτούμενη κατοικία να διαμορφώνεται στα 96 τ.μ. Την ίδια στιγμή, τα δεδομένα του Spitogatos δείχνουν ότι οι ζητούμενες τιμές κατοικιών το Α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκαν κατά +7,9% στο κέντρο της Αθήνας, +4,1% στα Νότια Προάστια και +4,2% στη Θεσσαλονίκη, αν και ο ρυθμός αύξησης εμφανίζει πλέον φθίνουσα τάση.

Το Αγκάθι των «Κλειστών» Σπιτιών & Οι Παρεμβάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Η έλλειψη προσφοράς παραμένει το σοβαρότερο πρόβλημα. Η κυρία Μαντώ Ζησοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σημείωσε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περίπου 900.000 κενές κατοικίες (ποσοστό 13,5%-15%), εκ των οποίων πάνω από το 80% έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000. Η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει με μια δέσμη 45 παρεμβάσεων, συνολικού κόστους €6,5 δισ.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεδρία της ΠΟΜΙΔΑ καθήλωσε το κοινό. Ο κ. Τάσος Βάππας και η κα Βάσω Παραδιά χαρακτήρισαν θετικό το μέτρο της τριετούς φορολογικής απαλλαγής για τα κλειστά ακίνητα, ζήτησαν όμως την επέκτασή του και την άρση του περιορισμού της συνεχόμενης κενής τριετίας, ώστε να ενταχθούν και ακίνητα που ξενοικιάζονται ή ιδιοκατοικούνται.

Αναφορικά με το επερχόμενο Μητρώο Ιδιοκτησίας & Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, κ. Στράτος Παραδιάς, πρότεινε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να δηλώσουν τις αδήλωτες ιδιοκτησίες τους χωρίς αναδρομικές χρεώσεις και πρόστιμα, στα πρότυπα των αδήλωτων τετραγωνικών στους Δήμους το 2020.

Επενδύσεις, Facility Management και PropTech

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σωστή διαχείριση των ακινήτων. Ο κ. Αντώνης Παπαφράγκας (IFMA Greece) παρουσίασε έρευνες που αποδεικνύουν ότι η διαφορά στο ενοίκιο μεταξύ ενός πιστοποιημένου και ενός παρατημένου κτιρίου ξεπερνά το 40%, ενώ το Facility Management (FM) μπορεί να μειώσει το ενεργειακό κόστος των κτιρίων κατά 20% χωρίς κανένα απολύτως κεφαλαιακό κόστος (capex).

Κλείνοντας, αναλύθηκε ο καθοριστικός ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Όπως τονίστηκε, η τεχνολογία δεν θα αντικαταστήσει τους μεσίτες, αλλά θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές τους, επιλύοντας προβλήματα όπως οι διπλοεγγραφές αγγελιών, οι οποίες σύμφωνα με την Ask Wire αγγίζουν σήμερα το 24% (342.851 ενεργές αγγελίες αντιστοιχούν σε 152.855 πραγματικά ακίνητα).

Η διοργάνωση έκλεισε με ένα κοινό συμπέρασμα από το πάνελ της Πράσινης Διαβίωσης: Το "Premium" και ενεργειακά βιώσιμο ακίνητο θα πάψει μέσα στα επόμενα 5 χρόνια να αποτελεί πολυτέλεια και θα καθιερωθεί ως το βασικό πρότυπο της αγοράς.

Η 6η Premium Real Estate Expo και το Forum απέδειξαν έμπρακτα ότι το ελληνικό Real Estate εξελίσσεται με όπλα του την τεχνολογία, τη βιωσιμότητα και τη θεσμική θωράκιση.