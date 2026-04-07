Μάχη των μαχών για τον Ανδρουλάκη η προ ημερησίας συζήτηση στην Βουλή την επόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Τις τακτικές που διδάσκονται στις σχολές Πολέμου που λένε πως πρώτα προστατεύεις τα σύνορά σου και μετά επιτίθεσαι στον εχθρό, υιοθέτησαν εσχάτως στο ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατάφερε μετά από ένα μακρύ διάστημα μόνιμης εσωστρέφειας και αμφισβήτησης να μαζέψει την κατάσταση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και να κλείσει όλες τις εσωκομματικές πληγές. Το συνέδριο απέδειξε πως κανένα κορυφαίο στέλεχος δεν έχει διάθεση να δώσει συνέχεια στο κλίμα έντασης και αντιπαράθεσης, αντιθέτως όλοι συμφώνησαν πως ο κοινός εχθρός είναι η ΝΔ.

Με αποτέλεσμα ο κ. Ανδρουλάκης να έχει πλέον λυμένα τα χέρια για μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση. Βοηθάει και το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι στα σχοινιά και όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να «αποτελειώσει» τον βασικό του αντίπαλο. Ο τρόπος που κινείται τις τελευταίες ημέρες η Χαριλάου Τρικούπη θυμίζει τις παλαιότερες εποχές του σκληρού ροκ που χαρακτήριζε διαχρονικά την αντιπαράθεση της δημοκρατικής παράταξης με την δεξιά.

Με αλλεπάλληλες δηλώσεις αλλά και χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι το tik tok, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητάει μετ' επιτάσεως εκλογές. Έστω και αν γνωρίζει πως δεν εξαρτάται από τον ίδιο το τι θα πράξει ο κ. Μητσοτάκης, για αυτό και δεν καταθέτει πρόταση μομφής. Αντιθέτως θεωρεί ότι στην παρούσα φάση που η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ σπαράσσεται από τις εσωτερικές συγκρούσεις θα ήταν το καλύτερο δώρο στον πρωθυπουργό, καθώς θα λειτουργούσε συσπειρωτικά για την γαλάζια παράταξη.

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον το επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την μάχη των μαχών που θα είναι η προ ημερησίας συζήτηση στην Βουλή την επόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ίσως το πιο προνομιακό πεδίο για τον κ. Ανδρουλάκη και ταυτόχρονα η πιο μεγάλη τρύπα για τον κ. Μητσοτάκη, ενδεχομένως περισσότερο και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ούτως ή άλλως, οι προσεχείς μήνες θα είναι μαρτυρικοί για το Μέγαρο Μαξίμου καθώς σε μόνιμη βάση θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων μια σειρά από δικογραφίες που αφορούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την ΝΔ και τα στελέχη της.

Την ίδια στιγμή η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να αλλάξει την ατζέντα με τις προτάσεις του για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού αντιμετωπίστηκε ως πυροτέχνημα, πολύ περισσότερο όταν κατά το πρόσφατο παρελθόν ο ίδιος ο πρωθυπουργός απέρριπτε κατηγορηματικά τέτοιες ιδέες. Στην εξίσωση του ΠΑΣΟΚ μπαίνει και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος μοιάζει να είναι ο πολιορκητικός κριός του κόμματος στα θεσμικά ζητήματα. Με σημερινή του παρέμβαση στα ΝΕΑ ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφερόμενος στα όσα προτείνει ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για "πολιτικά ανιστόρητη και θεσμικά επιπόλαιη αντίδραση". Είναι προφανές πως ο κ. Ανδρουλάκης στη συζήτηση που θα γίνει στην Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών θα αξιοποιήσει και τις ουκ ολίγες παρεμβάσεις του κ. Βενιζέλου για τις υποκλοπές.