Στη Μόσχα βρέθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο των BRICS+, ωστόσο η παρουσία του συνοδεύτηκε από ένα απρόσμενο στιγμιότυπο. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών εμφανίστηκε να χορεύει υπό τους ήχους ενός techno κομματιού που επαναλαμβάνει διαρκώς το όνομά του και έχει γίνει viral στη ρωσική μουσική σκηνή, κυρίως μεταξύ νεότερων ακροατών.

Το τραγούδι αποτελεί δημιουργία του Ρώσου DJ Sasha Melior, με έδρα τη Μόσχα, και έχει παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Με ελάχιστους στίχους —ουσιαστικά μόνο το «Γιάνης Βαρουφάκης»— το κομμάτι έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση, κυριαρχώντας σε clubs και κερδίζοντας το ενδιαφέρον της λεγόμενης γενιάς των Zoomers.

Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τις υποχρεώσεις του στο συνέδριο, το τραγούδι ακούστηκε στον χώρο, με τον γραμματέα του ΜεΡΑ25 να ανταποκρίνεται αυθόρμητα, χορεύοντας μαζί με νεαρούς παρευρισκόμενους και δείχνοντας να απολαμβάνει τη στιγμή — και το κομμάτι που φέρει το όνομά του.

