Αγαπημένοι φίλοι του τραγουδιστή βρέθηκαν στο NOX στην τελευταία του εμφάνιση.

Το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου, ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας έδωσαν το μεγάλο φινάλε στο NOX Athens, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με μια λαμπερή και γεμάτη συναίσθημα βραδιά. Το αγαπημένο μουσικό δίδυμο ανέβηκε στη σκηνή και χάρισε στο κοινό μια εκρηκτική παράσταση, γεμάτη επιτυχίες και δυνατές στιγμές.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν πολλοί φίλοι και συνεργάτες των καλλιτεχνών, με ξεχωριστές παρουσίες όπως η Δέσποινα Βανδή και ο Τάκης Ζαχαράτος, που τίμησαν τη βραδιά με την παρουσία τους.

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Αντώνης Ρέμος, καθώς η συγκεκριμένη βραδιά σηματοδότησε το τέλος της συνεργασίας του με το νυχτερινό κέντρο. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στο όραμα που ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια μαζί με τους συνεργάτες του, δημιουργώντας έναν χώρο αφιερωμένο στην ποιοτική διασκέδαση και την ουσιαστική ψυχαγωγία. Ευχαρίστησε θερμά το κοινό για τη στήριξη και χαρακτήρισε τη βραδιά μοναδική, τονίζοντας πως πρόκειται για στιγμές που δεν επαναλαμβάνονται.

Παράλληλα, έντονη είναι η φημολογία γύρω από τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, λέγεται πως την επόμενη σεζόν θα επιλέξει να μην εμφανιστεί σε κάποιο νυχτερινό σχήμα, εστιάζοντας αποκλειστικά σε συναυλίες.

Μάλιστα, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο σχεδιάζει μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων πορείας του στη μουσική σκηνή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

