Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, καθώς οι αγορές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα νέα σήματα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την αβεβαιότητα γύρω από μια πιθανή αποκλιμάκωση να διατηρεί την ένταση.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού ενισχύονται κατά 1,13% φτάνοντας τα 97,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ σημειώνει άνοδο 1,20% στα 109,53 δολάρια το βαρέλι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πρόταση της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των θαλάσσιων διελεύσεων στα Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο από τον οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η πρόταση, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, συνδέεται με την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας συζήτησαν το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να εξετάσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως οδό αποκλιμάκωσης. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οποιαδήποτε χαλάρωση κυρώσεων θα εξεταστεί μόνο όταν μια συμφωνία είναι «100% ολοκληρωμένη».

Την ίδια ώρα, η ροή ενέργειας μέσω των Στενών παραμένει σοβαρά διαταραγμένη, με περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως —πετρέλαιο, καύσιμα και πετροχημικά— να επηρεάζονται, σύμφωνα με τον αναλυτή της αγοράς ενέργειας Άντι Λίποου. Όπως επισημαίνει, ακόμη και αν οι εχθροπραξίες σταματούσαν άμεσα, η επιστροφή σε κανονικές συνθήκες θα απαιτούσε μήνες, λόγω της ανάγκης αποναρκοθέτησης, αποσυμφόρησης της ναυτιλίας και σταδιακής επανεκκίνησης της παραγωγής και διύλισης.

Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις έως έξι μήνες για να σταθεροποιηθεί, ενώ στο μεσοδιάστημα οι τιμές ενδέχεται να παραμείνουν αυξημένες, καθώς τα αποθέματα πλησιάζουν κρίσιμα επίπεδα. Αναλυτές προειδοποιούν ότι όσο παρατείνεται η σύγκρουση, τόσο ενισχύονται οι ανοδικές πιέσεις, με το αμερικανικό αργό να ενδέχεται να επιστρέψει στα 100 δολάρια και το Μπρεντ να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι, εφόσον δεν υπάρξει νέα διπλωματική πρόοδος.