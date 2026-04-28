Η διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ. Τζαβέλα έχει οπωσδήποτε προκαλέσει ανακούφιση στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, όπως μαρτυρούν οι αντιδράσεις τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και τα δημοσιεύματα των φιλοκυβερνητικών ιστοσελίδων. Παρατηρείται έτσι το παράδοξο φαινόμενο οι στόχοι – θύματα των επιθέσεων του Predator, όχι μόνο να ανακουφίζονται ιδιωτικώς επειδή δεν θα γίνει … έρευνα για το σε βάρος τους έγκλημα, αλλά και να πανηγυρίζουν δημοσίως, όπως έπραξε χθες σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ένας πρώην βουλευτής που φιγουράρει στις λίστες των στόχων.

Το φαινόμενο μιας κυβέρνησης και ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος που υποστηρίζει με πάθος την μη διερεύνηση της υπόθεσης και επιχαίρει για αυτήν, την στιγμή που … δικά του στελέχη και οι οικογένειές τους αποτέλεσαν την συντριπτική πλειονότητα των πολιτικών που στόχευσε το Predator (!), είναι οπωσδήποτε μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Η ευφορία αυτή προφανώς παραπέμπει περισσότερο σε θύτη που απαλλάχθηκε, παρά σε θύμα που τα ερωτηματικά του έμειναν αναπάντητα…

Όμως, αυτή η ευφορία που επικρατεί σήμερα στο κυβερνητικό στρατόπεδο ίσως είναι πρόωρη:

Αφενός, καμία εισαγγελική διάταξη δεν μπορεί να εμποδίσει την δευτεροβάθμια δίκη των τεσσάρων καταδικασθέντων για την υπόθεση και τις πιθανές νέες αποκαλύψεις που θα γίνουν σε αυτήν. Έχει σημασία να θυμηθούμε, άλλωστε, ότι σε πρώτο βαθμό κανένας εκ των καταδικασθέντων δεν προσήλθε να απολογηθεί (όπως φυσικά δικαιούται), ενώ δεν υπήρξε και καμία επίσημη τοποθέτηση από τη μεριά τους για το ποιος χρησιμοποίησε το παράνομο λογισμικό. Μετά την πρωτόδικη βαριά τους καταδίκη, ενδεχομένως να επανεξετάσουν την θέση τους αυτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η δευτεροβάθμια δίκη είναι το απώτατο δικονομικό στάδιο, στο οποίο έχει κάποιο νόημα να το πράξουν.

Αφετέρου, καμία εισαγγελική διάταξη δεν παράγει δεδικασμένο (όπως μια απόφαση) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμποδίσει την επανεξέταση της υπόθεσης με την εμφάνιση νέων μηνυτών και νέων στοιχείων. Η Δικαιοσύνη κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στο ποιος και γιατί παράγγειλε την επίθεση με το Predator στην καρδιά του συστήματος διακυβέρνησης της χώρας μας. Η δημοσιογραφική έρευνα, άλλωστε, θα συνεχιστεί, ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης με κάθε νέα προσπάθεια αρχειοθέτησης της υπόθεσης θα βαίνει αυξανόμενο. Ο κίνδυνος για την κυβέρνηση είναι το πόρισμα Τζαβέλα να έχει την ίδια τύχη με το πόρισμα Ζήση…

Εξ αντικειμένου, το μόνο πρακτικό αποτέλεσμα της διάταξης Τζαβέλα θα είναι να χαθεί κρίσιμος χρόνος και να παραγραφούν τα περισσότερα από τα πλημμελήματα, για τα οποία διαπίστωσε ικανές ενδείξεις το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ώστε να παραπέμψει την υπόθεση προς διερεύνηση. Το μείζον όμως αδίκημα της κατασκοπίας, που αφορά το σύνολο όσων θα θεωρηθούν εντέλει υπαίτιοι από την Δικαιοσύνη για την δυσώδη αυτή υπόθεση, είναι κακούργημα και παραγράφεται στα τέλη του 2036.

(Ο Χρήστος Κακλαμάνης είναι τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ)