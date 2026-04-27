Ένα crime θρίλερ που βασίζεται σε ομώνυμο αστυνομικό βιβλίο και έχει το τέλειο σκορ 100% στο Rotten Tomatoes.

Μία από τις καλύτερες αστυνομικές σειρές του Netflix επιστρέφει με δεύτερη σεζόν μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια.

Ο λόγος για το The Chestnut Man (Ο Καστανάνθρωπος) το οποίο επιστρέφει με έξι νέα επεισόδια στις 7 Μαΐου. Η δεύτερη σεζόν έχει τίτλο The Chestnut Man: Hide and Seek, ακολουθώντας ένα ολοκαίνουργιο μυστήριο.

Η πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σκανδιναβικής αστυνομικής σειράς επιτέλους τερματίζει μια μακρά παύση ετών. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος κύκλος προβλήθηκε στην πλατφόρμα στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, καθηλώνοντας τους θεατές.

Το αστυνομικό θρίλερ του Netflix ξεχώρισε για το δυνατό σενάριο, την αγωνία και την εξαιρετική ατμόσφαιρα, πετυχαίνοντας ένα τέλειο 100% στη βαθμολογία από τους κριτικούς και ένα 84% σκορ κοινού στο Rotten Tomatoes. H δανέζικη σειρά βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Søren Sveistrup, που πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2018. Στη χώρα μας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Η σειρά (όπως και το βιβλίο) επικεντρώνεται στους ερευνητές Νάια Τουλίν και Μαρκ Ες οι οποίοι αποκαλύπτουν μυστήριο πίσω από έναν κατά συρροή δολοφόνο που άφηνε πίσω του έναν καστανάνθρωπο, μια χειροποίητη κούκλα φτιαγμένη από σπίρτα και δύο κάστανα, κοντά στα σώματα των θυμάτων του.

Πέντε χρόνια αργότερα, το The Chestnut Man: Hide and Seek, θα συνεχίσει την ιστορία της Τουλίν και του Χες, βασισμένο στη συνέχεια του βιβλίου του Søren Sveistrup. Η μεγάλη παύση της σειράς του Netflix μεταξύ των σεζόν πιθανότατα συνδέεται με την αναμονή για νέο υλικό, καθώς το επόμενο μυθιστόρημα κυκλοφόρησε μόλις πρόσφατα, στις 26 Μαρτίου 2026. Στη χώρα μας το βιβλίο θα είναι διαθέσιμο στις 6 Μαΐου και πάλι από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Αυτή τη φορά, οι Τουλίν και Ες επανενώνονται για να ερευνήσουν τη δολοφονία μιας 41χρονης γυναίκας. Στην περιγραφή του Netflix διαβάζουμε: «Μετά την εξαφάνιση μιας γυναίκας, η αστυνομία της Κοπεγχάγης κυνηγά ένα άτομο που προκαλεί τα θύματά του με ένα παιδικό τραγούδι», το οποίο στην ουσία αντικαθιστά την ανατριχιαστική κούκλα της πρώτης σεζόν.

To Kρυφτό

Στη σύνοψη του βιβλίου αναφέρεται:



Μέτρα ένα, μέτρα δύο... Το παιδικό τραγουδάκι αντηχεί πάνω από τις καλαμιές της λίμνης. Μέτρα τέσσερα, μέτρα πέντε... Ένα πτώμα ανακαλύπτεται στο νερό.



Τριάντα χρόνια αργότερα, μια γυναίκα στοιχειώνεται από μια σειρά ανώνυμων μηνυμάτων που επαναλαμβάνουν το ίδιο τραγουδάκι. O χρόνος μετράει αντίστροφα.

Οι ερευνητές Νάια Τουλίν και Μαρκ Ες αναλαμβάνουν να βρουν την αγνοούμενη γυναίκα. Αλλά όταν ανακαλύπτουν συνδέσεις με μια ανεξιχνίαστη υπόθεση δεκαετιών, η έρευνά τους παίρνει μια τρομακτική τροπή.

Ένας διεστραμμένος δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος. Μπορούν να τον πιάσουν πριν ξαναχτυπήσει;

Η εξαιρετικά θετική υποδοχή της πρώτης σεζόν του The Chestnut Man το τοποθετεί ανάμεσα στις καλύτερες crime σειρές θρίλερ στο Netflix. Eπίσης ανήκει σε μια ελίτ σειρών που περιλαμβάνει επιτυχημένες σειρές όπως το His & Hers, το Adolescence, το Ozark, το Monster και άλλες.

Η δεύτερη σεζόν του The Chestnut Man ελπίζει να συνεχίσει τη δυναμική που έχουν δημιουργήσει τα σκανδιναβικά crime στο Netflix με την κυκλοφορία της παγκόσμιας επιτυχίας της νορβηγικής σειράς Detective Hole.