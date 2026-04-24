Ο Αμπάς Αραγτσί θα «ξεκινήσει έναν γύρο επισκέψεων στην Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα» αναφέρουν τα ιρανικά Μέσα.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες σήμερα, Παρασκευή, με μια μικρή ομάδα, ενώ είναι πιθανό να διεξαχθούν ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που επικαλείται το Reuters.

Η ομάδα υλικοτεχνικής υποστήριξης και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για τις συνομιλίες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Επί σχεδόν μία εβδομάδα, η πρωτεύουσα του Πακιστάν περιμένει την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, και μεγάλα τμήματα της πόλης παραμένουν αποκλεισμένα από τις αρχές.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για την άφιξη αντιπροσώπων, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την τελευταία στιγμή. «Μας έχουν πει πως οι συνομιλίες μπορεί να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε μέρα», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Το λοκντάουν είναι το δεύτερο μέσα σε δύο εβδομάδες. Το Ισλαμαμπάντ σφραγίστηκε για πρώτη φορά για τις συναντήσεις των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στις 11 Απριλίου, που τελείωσαν χωρίς συμφωνία. Η πόλη άνοιξε και πάλι για λίγο, στη συνέχεια έκλεισε ξανά καθώς το Πακιστάν περιμένει να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr του Ιράν μετέδωσε πως ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα «ξεκινήσει έναν γύρο επισκέψεων στην Ισλαμαμπάντ, το Μουσκάτ και τη Μόσχα», ξεκινώντας από απόψε.

«Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού είναι οι διμερείς διαβουλεύσεις, οι συζητήσεις σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και η τελευταία κατάσταση του επιβληθέντος πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν», ανέφερε το Mehr.

Παραίτηση Γκαλιμπάφ

Την ίδια ώρα επιβεβαιώνεται η είδηση της παραίτησης του Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω εσωτερικών διαφωνιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, ο Γκαλιμπάφ επιπλήχθηκε επειδή προσπάθησε να συμπεριλάβει το πυρηνικό ζήτημα στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και έτσι αναγκάστηκε σε παραίτηση.

Αντικαταστάτης του θα μπορούσε να είναι ο σκληροπυρηνικός Σαΐντ Τζαλίλι ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιδιώκει επίσης να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από Reuters/Mehr