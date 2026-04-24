Οι συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων.

Χειροπέδες σε πατέρα και γιο (63 και 33 ετών) πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Πέμπτης (24/04), οι οποίοι είχαν αποθηκεύσει ποσότητες κοκαϊνης εντός καταστήματος εστιάσης που διαχειρίζονταν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο κατάστημα 10 συσκευασίες κοκαινης συνολικού βάρους 10,49 γραμμαρίων που ήταν επιμελώς κρυμμένες σε ειδικά διαμρφωμένη τρύπα.

Παράλληλα, στο σπίτι των συλληφθέντων εντοπίστηκαν:

3 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 2,95 γραμμαρίων,

1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

το χρηματικό ποσό των 1.320 ευρώ και

2 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί όπλων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.