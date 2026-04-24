Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 08.00 π.μ. για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

Ενόψει των Πανελληνίων 2026 από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η λίστα με τα Εξεταστικά Κέντρα για τις εξετάσεις των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», για τους υποψηφίους Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το 2026 στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστηµίου, του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας.

Δείτε τα εξεταστικά κέντρα εδώ

Πανελλήνιες 2026: Τι ισχύει για τους υποψηφίους για τα Μουσικά Μαθήματα

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου, το οποίο θα εκδοθεί περί τα μέσα Μαΐου από τα Λύκεια στα οποία κατέθεσαν την αίτηση-δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2026, και κατά προτίμηση και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 08.00 π.μ. για το μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και μέχρι τις 09:30 π.μ. για το μάθημα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία.

3. Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα: - για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4’ έως 6’ λεπτά για κάθε υποψήφιο, - για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση έχει διάρκεια συνολικά 3 ώρες και 30 λεπτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και ευρωπαϊκά κρουστά, τα οποία θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασης τους. Για την εξέταση των έργων των α) «Κλασική, Δυτικοευρωπαϊκή μουσική», β) «Τζαζ και Δημοφιλής μουσική» ειδών μουσικής, καθώς και των έργων Βυζαντινής Ψαλτικής του είδους «Λαϊκή – Παραδοσιακή Μουσική και Βυζαντινή Ψαλτική», οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα χρήσης δικής τους παρτιτούρας κατά την εκτέλεση. Οι εξεταζόμενοι της «Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής» και της «Βυζαντινής Ψαλτικής» υποχρεούνται να παραδώσουν (μέσω ενός επιτηρητή) στην επιτροπή ένα αντίγραφο χωρίς σημειώσεις από τις παρτιτούρες των έργων που θα κληθούν να παίξουν.

Σημειώνεται ότι για το είδος «Τζαζ και Δημοφιλής Μουσική», εάν υπάρχει παρτιτούρα, θα είναι ένας ενδεικτικός οδηγός, και οι εξεταζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδώσουν (μέσω ενός επιτηρητή) στην επιτροπή ένα αντίγραφο χωρίς σημειώσεις από τις παρτιτούρες των έργων που θα κληθούν να παίξουν. Δεν θα πρέπει να περιέχεται γραμμένος αυτοσχεδιασμός γιατί η αξιολόγηση της εκτέλεσης του υποψηφίου θα γίνει με βάση την ενδεικτική εκτέλεση (ηχογράφηση) που έχει αναρτηθεί στο ρεπερτόριο.

Οι υποψήφιοι κατά την εξέτασή τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, για την εξέταση των έργων της Μονωδίας της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής μουσικής προβλέπεται χρήση πιανιστικής συνοδείας, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα μεταξύ υποψηφίου και πιανίστα. Η εξέταση των εν λόγω έργων θα πραγματοποιηθεί σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφάλαιο Β.Ι.1 του παρόντος δελτίου τύπου. Για την εξέταση φωνητικής τέχνης της Τζαζ και Δημοφιλούς μουσικής και της Λαϊκής - Παραδοσιακής μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής, προβλέπεται η χρήση πιάνου ή διαπασών για την τονοδότηση της φωνής.