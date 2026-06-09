Στην δεύτερη εβδομάδα των Πανελληνίων 2026 μπαίνουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ που συνεχίζουν για μια ακόμη φορά να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου το πρόγραμμα της πανελλαδικής εξέτασης περιλαμβάνει την Υγιεινή, το Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και τα Στοιχεία Μηχανών.
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και οι Βάσεις
Η αγωνία των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες 2026 κορυφώνεται, καθώς μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει και η διαδικασία συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων. Η προθεσμία για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού θα «κλειδώσει» στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται - όπως κάθε χρόνο - να ανακοινωθούν τέλη Ιουλίου.
Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας
Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ σε Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ