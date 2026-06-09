Οι μαθητές ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας για τις Πανελλήνιες 2026, πού και πότε θα ανακοινωθούν τα σημερινά θέματα και οι απαντήσεις.

Στην δεύτερη εβδομάδα των Πανελληνίων 2026 μπαίνουν οι μαθητές των ΕΠΑΛ που συνεχίζουν για μια ακόμη φορά να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα, Τρίτη 9 Ιουνίου το πρόγραμμα της πανελλαδικής εξέτασης περιλαμβάνει την Υγιεινή, το Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και τα Στοιχεία Μηχανών.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Πανελλήνιες 2026: Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα και οι Βάσεις

Η αγωνία των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες 2026 κορυφώνεται, καθώς μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.gr μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει και η διαδικασία συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων. Η προθεσμία για την οριστικοποίηση του Μηχανογραφικού θα «κλειδώσει» στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται - όπως κάθε χρόνο - να ανακοινωθούν τέλη Ιουλίου.

Πανελλήνιες 2026 - ΕΠΑΛ: Δείτε εδώ τα θέματα και τις απαντήσεις στα σημερινά μαθήματα ειδικότητας

Δείτε πρώτοι τα σημερινά θέματα των ΕΠΑΛ σε Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.. Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι θα γίνει λίγο μετά τις 10 το πρωί από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας ΕΔΩ και εν συνεχεία ο σχολιασμός και οι απαντήσεις των θεμάτων θα δοθούν από τον ΟΕΦΕ