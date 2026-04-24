Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει το δίκτυο ένοπλων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν αμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό ηγέτη σιιτικής πολιτοφυλακής στο Ιράκ που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.

Το πρόγραμμα «Rewards for Justice» του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι ο Hashim Finyan Rahim al-Saraji φέρεται ως ο ηγέτης της οργάνωσης Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), την οποία χαρακτηρίζει «τρομοκρατική ομάδα».

Η ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε στο X, ανέφερε: «Μέλη της KSS έχουν σκοτώσει Ιρακινούς πολίτες και έχουν επιτεθεί σε αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στο Ιράκ, καθώς και σε στρατιωτικές βάσεις και προσωπικό των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Συρία»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Guardian