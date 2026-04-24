«Ο Γιατρός»: Επεισόδιο 28 – «Ο σεισμός».

«Ο Γιατρός»: Επεισόδιο 28 – «Ο σεισμός».

Ένα συνταρακτικό γεγονός έρχεται να αναστατώσει τη «Μέριμνα», σκορπίζοντας φόβο και αγωνία σε προσωπικό και ασθενείς.

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση θα φέρει τους πάντες αντιμέτωπους με τις αντοχές και τους φόβους τους.

Η Σοφία συντονίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να συνεχίσει η λειτουργία του τμήματος, ο Δημήτρης, σίγουρος πια ότι θέλει να εγκαταλείψει την Παθολογία, έρχεται ακόμη πιο κοντά στον τρόμο του απέναντι στον θάνατο, ο Μάριος αναλαμβάνει καθήκοντα στα οποία μέχρι σήμερα είχε πλήρη αποτυχία, η Άλμα αποφασίζει να μην παραμείνει στο νοσοκομείο, αλλά να τρέξει στους δικούς της, ενώ η Ειρήνη θα έχει μια συνάντηση απ’ το παρελθόν που θα τη φέρει αντιμέτωπη με το ψέμα της και τις συνέπειές του.

Μέσα σ’ όλα αυτά ο Ανδρέας, κλεισμένος σε ένα ασανσέρ με μία ετοιμόγεννη γυναίκα, θα πρέπει να πάρει αποφάσεις καθοριστικές για τη ζωή δύο ανθρώπων.

Μετά από μια έντονη σεισμική δόνηση, ο Ανδρέας έχει κλειστεί στο ασανσέρ με την ετοιμόγεννη Ιωάννα (Ευσταθία Τσαπαρέλη) και την νοσοκόμα Σοφία (Κωνσταντίνα Δαούτη). Ο Ανδρέας παρατηρεί ότι κάτι δεν πάει καλά με την αναπνοή της Ιωάννας και πρέπει να πάρει δραστικές αποφάσεις προκειμένου να σωθεί η Ιωάννα και το μωρό της. Όμως αντί για χειρουργικά εργαλεία διαθέτει ένα στυλό και ένα γάντι. Άραγε η Ιωάννα θα πιστέψει ότι κινδυνεύει τόσο η ζωή της ώστε να τον εμπιστευτεί για να τη σώσει;

Εγκλωβισμένοι στο ασανσέρ εν μέσω σεισμού: Ο Αντρέας και η ετοιμόγεννη Ιωάννα δεν χάνουν το χιούμορ τους!

Το «καλημέρα» στη Μέριμνα ήρθε με μια έντονη σεισμική δόνηση - ο Αντρέας κάνει τον απολογισμό του. Η μέρα μόλις ξεκίνησε!

Μετά τον σεισμό… η γαλήνη: Ο Αντρέας και η Σοφία, στο ασανσέρ, σε μια τρυφερή «ανάσα» ηρεμίας, μετά τον πανικό και την αναταραχή!

• Στο ρόλο της Ιωάννας, η Ευσταθία Τσαπαρέλη

• Στο ρόλο του Οδυσσέα Απέργη, ο Γιάννης Νταλιάνης

• Στο ρόλο του Λάμπρου, ο Γιώργος Ζυγούρης

• Στο ρόλο του πατέρα της Άλμα, ο Σταύρος Καλλιγάς

• Στο ρόλο της Μαργκρετ, η Μαριλίζ Ριτσάρδη

• Στο ρόλο της Έφης, η Κωνσταντίνα Δαούτη

• Στο ρόλο του Δήμου, ο Κωνσταντίνος Καβακιώτης

• Στο ρόλο της Σταυρούλας, η Ζωή Μυλωνά

• Στο ρόλο της Αθανασίας, η Βερόνικα Ηλιοπούλου

• Στο ρόλο της Δόμνας, η Μαργαρίτα Λουμάκη