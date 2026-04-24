Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Σε εξαγοράσιμη φυλάκισης 17 μηνών προς 10 ευρώ ημερισίως καταδικάστηκε ένας 45χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την επίθεση σε βάρος της 81 ετών γειτόνισσάς του, καθώς φαίνεται να τον ενόχλησαν οι οσμές που προέρχονταν από το μπάνιο και την κουζίνα της. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τις προηγούμενες μέρες, ενώ είχαν προηγηθεί κι άλλα περιστατικά στο παρελθόν, με αφορμή το ίδιο ζήτημα. Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, ο κατηγορούμενος και η παθούσα διαμένουν σε διαφορετικούς ορόφους της ίδιας πολυκατοικίας.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη, όταν ο 45χρονος εμφανίστηκε στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, χτυπώντας επίμονα το κουδούνι της πόρτας, για να διαμαρτυρηθεί για τη μυρωδιά που αναδύεται από το σπίτι της. Όπως καταγγέλθηκε, όταν εκείνη τού άνοιξε δέχθηκε ύβρεις και απειλές, ενώ ο άνδρας την απώθησε με τα χέρια του, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος.

Η 81χρονη προσήλθε με νάρθηκα στο δικαστήριο, όπου περιέγραψε το συμβάν, ενώ η πλευρά της προσκόμισε και ιατρικά έγγραφα.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να μετριάσει την συμπεριφορά του, ζητώντας, διά του συνηγόρου του, συγγνώμη από την ηλικιωμένη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.