Σε ισχύ τίθενται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών–Θεσσαλονίκης–Ευζώνων (ΑΘΕ), με στόχο την εκτέλεση τεχνικών εργασιών. Συγκεκριμένα, από σήμερα, Παρασκευή 24 Απριλίου στις 18:30 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 18:30, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα από το 166ο έως το 165,2ο χιλιόμετρο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο. Η εταιρεία «Νέα Οδός» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ θα υπάρχει κατάλληλη προσωρινή σήμανση για την ενημέρωση των διερχόμενων οχημάτων. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση.