«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00.

Η Ηρώ Πεκτέση, η Άννα Σαμαρτζή -η σύζυγος του ενωμοτάρχη- ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μίλησε για το ρόλο της και έκανε αποκαλύψεις για τη σειρά «Άγιος Έρωτας».

«Είναι ένας χαρακτήρας που έχει τόσες πλευρές, τις οποίες έχει αναπτύξει υπέροχα ο σεναριογράφος μας, καθώς και τη σχέση με την Ελένη. Είναι τόσο καλογραμμένο το σενάριο, έχει αναπτύξει τόσο πολύ τα συναισθήματα, που είναι δώρο Θεού να σου έρχονται τέτοιοι ρόλοι. Αισθάνομαι ότι έχω ένα ρόλο που τον αγαπώ πολύ και είναι κομβικός», λέει η Ηρώ.

Για το αν είναι εύκολος ή δύσκολος ο συγκεκριμένος ρόλος, «ένας χαρακτήρας που έχει πολλά εμπόδια στο στόχο που θέλει να πετύχει, σου δίνει πολλές υποκριτικές ευκαιρίες να αναπτύξεις πράγματα».

Η Άννα θα παραμείνει στην Κέρκυρα; «Εντάξει πόσο καιρό να κάτσει στην Κέρκυρα; Θα γυρίσει κάποια στιγμή… Η Ελένη έχει αληθινό έρωτα για την Άννα, δεν είναι ένας ενθουσιασμός για να τον ξεπεράσει έτσι απλά… άσχετα που εγώ - ως Άννα - θα πιστέψω κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχω πάρει απάντηση. Νομίζω ότι όλη αυτή η πίεση από την οικογένειά της, την έχει απομακρύνει».

«Πριν μου δοθεί ο ρόλος, πίστευα ότι δεν υπάρχει ομοφοβία, όμως δέχθηκα αρνητικά σχόλια, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν άλλες απόψεις. Έχουμε λάβει πάρα πολλά θετικά μηνύματα και γράμματα, μαθαίνουμε ολόκληρες ιστορίες για γυναίκες που είτε καταπίεσαν τα αισθήματά τους, είτε τα έχουν εκδηλώσει.

Μέσα από τη δουλειά σου νιώθεις ότι γίνεσαι η φωνή κάποιων ανθρώπων και αυτό είναι πολύτιμο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Γενικά πιστεύω ότι οι σειρές είναι σαν μια ορχήστρα και αν κάποιο από τα όργανα φαλτσάρει, κάτι δε θα λειτουργήσει σωστά. Με τον «Άγιο έρωτα» λειτουργούν όλα σωστά, ο καθένας στη δουλειά του είναι απόλυτα αφοσιωμένος», θα πει καταλήγοντας.

{https://www.youtube.com/watch?v=nQt4yp4M5u8}