Το «Stranger Things: Tales From ’85» κυκλοφόρησε στο Netflix την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026.

Λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς «Stranger Things», οι πρώτες κριτικές για το spin-off κινουμένων σχεδίων του Netflix άρχισαν να κάνουν επιτέλους την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο.

Παραδόξως, ορισμένοι κριτικοί δεν φαίνεται να είναι και πολύ ικανοποιημένοι με το «Stranger Things: Tales From ’85», καθώς θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αρχικής σειράς.



Μέχρι στιγμής, η σειρά «Stranger Things: Tales From ’85» (Stranger Things: Ιστορίες του '85) έχει συγκεντρώσει ποσοστό θετικών κριτικών 67% στο Rotten Tomatoes, με βάση 24 κριτικές, απέχοντας πολύ από την απόδοση της πρώτης σεζόν της κύριας σειράς, η οποία έκανε το ντεμπούτο της το 2016 με σχεδόν τέλειο σκορ στο Tomatometer.

Σε γενικές γραμμές, οι πρώτες κριτικές είναι διχασμένες, καθώς ορισμένοι κριτικοί επαινούν το animation για τη νοσταλγική του διάθεση. Ωστόσο, οι περισσότεροι κριτικοί δεν κατάφεραν να διακρίνουν την αναγκαιότητα αυτού του spin-off, με τον Charles Hartford από το But Why Tho? να το περιγράφει ως «ένα συνονθύλευμα στοιχείων που δυσκολεύεται να συνδυάσει το μέσο έκφρασής του με το αρχικό υλικό». Επίσης, ο Brian Tallerico του RogerEbert.com επέκρινε την έλλειψη εφευρετικότητας και την «αδύναμη πλοκή» της ιστορίας και των χαρακτήρων του Tales of ’85, ενώ η Kara Hedash του Screen Rant πιστεύει ότι η δημιουργική ομάδα «μοιάει να αγωνίζεται να καταλάβει για ποιον προορίζεται πραγματικά το spin-off».

Η νοσταλγική χροιά που αναφέρθηκε πιο πάνω, ίσως τελικά να λειτούργησε ως μπούμερανγκ, καθώς αρκετοί κριτικοί θεώρησαν ότι η σειρά ίσως να έκανε υπερβολική χρήση του στοιχείου της νοσταλγίας, με σκοπό να αναπαράγει ό,τι αγαπούσαν οι θαυμαστές στην αρχική σειρά «Stranger Things».

Ο Bill Bria του /Film αναρωτιέται αν «μια σειρά που φημίζεται για την υπερβολική νοσταλγία της, μπορεί να ξεφύγει με το να νοσταλγεί τον εαυτό της;».

Παρά τις αρνητικές κριτικές, ορισμένοι θεωρούν ότι η νέα σειρά κινουμένων σχεδίων θα εξακολουθήσει να είναι «απολαυστική» και «μια ανακούφιση» για τους φαν του Stranger Things, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι συγκλονισμένοι από το αμφιλεγόμενο φινάλε της σειράς.

Θυμίζουμε ότι το Stranger Things: Ιστορίες του '85 (Stranger Things: Tales From '85) κυκλοφόρησε στο Netflix, χθες Πέμπτη 23 Απριλίου.

Στη σύντομη σύνοψη της πλατφόρμας διαβάζουμε: Χειμώνας. Χόκινς. 1985. Καλώς ορίσατε και πάλι σε μια πόλη γεμάτη μυστικά, όπου οι αγαπημένοι ήρωες αντιμετωπίζουν νέα μυστήρια κι ένα άλλο είδος περίεργων πλασμάτων.