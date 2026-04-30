Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026, παρουσιάζοντας ισχυρή δυναμική σε βασικούς δείκτες ανάπτυξης και κερδοφορίας, με αιχμή την αύξηση των δανείων και των κεφαλαίων πελατών, αλλά και τη διατήρηση υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους.

Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώθηκε στα 38,6 δισ. ευρώ, με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, η οποία προήλθε από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάκαμψη της στεγαστικής πίστης, όπου καταγράφηκε καθαρή επέκταση 30 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 185 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα 64,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αποταμιευτών.

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών, τα οποία έφτασαν τα 14,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 17% σε ετήσια βάση, με καθαρές εισροές 0,5 δισ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη στρατηγική διαφοροποίησης εσόδων της τράπεζας.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 281 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15%, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο που έχει τεθεί για το 2026. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,21 ευρώ, θέτοντας τη βάση για την επίτευξη του ετήσιου στόχου των 0,90 ευρώ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε 6,11 ευρώ, αυξημένα κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, οδηγώντας σε συνολική δημιουργία αξίας για τους μετόχους της τάξης του 6,5% σε ετήσια βάση.

Τα βασικά έσοδα ανήλθαν σε 692 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση, με την άνοδο των δανείων και των προμηθειών να αντισταθμίζει τις πιέσεις από τα χαμηλότερα επιτόκια. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση των καθαρών εσόδων από υπηρεσίες, που διαμορφώθηκαν στα 210 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διατηρήθηκε στο 37%, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική πειθαρχία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε στο 2,1%, με κάλυψη 70%, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμεινε ελεγχόμενο στις 32 μονάδες βάσης. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 68% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 191%, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ρευστότητα του ομίλου.

Τέλος, οι κεφαλαιακοί δείκτες παραμένουν σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη CET1 στο 12,6% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 18,5%, εξασφαλίζοντας σημαντικά αποθέματα άνω των εποπτικών απαιτήσεων και στηρίζοντας τη μελλοντική ανάπτυξη της τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ατράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε τα εξής:

««H επίδοση της Πειραιώς στο 1ο τρίμηνο είναι αποτέλεσμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού μοντέλου, το οποίο υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο και συνέπεια στην υλοποίησή του. Ενώ η αναταραχή στη Μέση Ανατολή εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Πειραιώς βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να ανταπεξέλθει στην τρέχουσα κατάσταση. Η ανθεκτικότητα της Πειραιώς ενισχύεται από τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, υψηλότερα του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, και ταχέως μειούμενο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ.

Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τη στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ».