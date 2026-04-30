Καθησυχαστική η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για τη ναυτιλία.

Η Διοίκηση της Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί αμετάβλητο το guidance για τους στόχους του 2026, όπως ξεκαθάρισαν κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών ο Διευθύνων Σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου και ο CFO Θοδωρής Γναρδέλλης, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα των βασικών μεγεθών του ομίλου παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, το πρώτο τρίμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από ισχυρή επίδοση, με καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους 1,3 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τόσο στο χαρτοφυλάκιό της όσο και στην ευρύτερη οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον κλάδο της φιλοξενίας, χωρίς μέχρι στιγμής να καταγράφονται αρνητικές ενδείξεις στις κρατήσεις, ενώ δεν αποκλείεται ο ελληνικός τουρισμός να επωφεληθεί από τις εξελίξεις σε ανταγωνιστικούς προορισμούς όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος.

Αναφορικά με τη ναυτιλία, η διοίκηση εμφανίστηκε καθησυχαστική, σημειώνοντας ότι το χαρτοφυλάκιο δανείων στον κλάδο δεν παρουσιάζει προβλήματα. Όπως τονίστηκε, οι πελάτες της τράπεζας διαθέτουν περίπου 700 πλοία που δραστηριοποιούνται κανονικά και μόλις 10 πλοία σε περιοχές αυξημένης αβεβαιότητας στον Κόλπο, χωρίς να έχουν καταγραφεί αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, ως βασικές προκλήσεις αναγνωρίζονται τα έσοδα από trading και η εξέλιξη του κόστους κινδύνου, αν και μέχρι στιγμής παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Η συνεισφορά της Εθνική Ασφαλιστική στα έσοδα διαμορφώθηκε στα 20 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, ευθυγραμμισμένη με τις εκτιμήσεις, ενώ σε ό,τι αφορά στις προβλέψεις για τα δάνεια η διοίκηση διευκρίνισε ότι δεν διαπιστώνεται καμία επίπτωση.

Στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων, οι νέες εισροές ανήλθαν σε 500 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια να φθάνουν τα 14,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα.