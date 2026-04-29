Αύξηση 50 ευρώ ανακοίνωσε προ ημερών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο επίδομα που δίνεται προς το τέλος του χρόνου σε συνταξιούχους. Πλέον καθορίζεται στα 300 ευρώ ενώ ανακοινώθηκαν και αλλαγές στα κριτήρια.

Ισχυρότερη οικονομική ενίσχυση για εκατομμύρια συνταξιούχους φέρνει το νέο πακέτο μέτρων της κυβέρνησης, καθώς το ετήσιο επίδομα του Νοεμβρίου αυξάνεται στα 300 ευρώ από 250 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται σημαντικά τα κριτήρια ένταξης.

Η παρέμβαση στοχεύει κυρίως σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, αλλά και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα με την αύξηση του ποσού, διευρύνεται αισθητά και η βάση των δικαιούχων, καθώς περίπου 420.000 επιπλέον συνταξιούχοι εντάσσονται στο μέτρο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ωφελούμενων στα 1,87 εκατομμύρια.

Από αυτούς, σχεδόν 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι, έναντι περίπου 1,2 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου το 85% των συνταξιούχων θα ωφεληθεί. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δράση του νέου πακέτου στήριξης.

Τα νέα κριτήρια

Η αύξηση των δικαιούχων προκύπτει από την αναπροσαρμογή των ορίων:

Για άγαμους ή χήρους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ), ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας φτάνει τις 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ).

Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, το οικογενειακό εισόδημα ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ) και το όριο ακίνητης περιουσίας στις 400.000 ευρώ (από 300.000 ευρώ).

Στο φορολογητέο εισόδημα συνυπολογίζονται όλες οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) μετά τις νόμιμες κρατήσεις, όπως η εισφορά υγείας και η ΕΑΣ.

Ποιοι καλύπτονται

Με τα νέα όρια, το επίδομα καλύπτει:

ζευγάρια με συνολικό μηνιαίο εισόδημα έως περίπου 2.916 ευρώ

μεμονωμένους συνταξιούχους με εισόδημα έως περίπου 2.083 ευρώ μικτά

Η διεύρυνση αποτυπώνεται και σε πρακτικά παραδείγματα: ζευγάρι με συντάξεις 1.600 και 1.000 ευρώ λαμβάνει συνολικά 600 ευρώ, ενώ μεμονωμένος συνταξιούχος με 1.600 ευρώ σύνταξη και 400 ευρώ από ενοίκια λαμβάνει 300 ευρώ.

Σε περιπτώσεις που ένας από τους δύο συζύγους υπερβαίνει τα ατομικά όρια, το επίδομα μπορεί να καταβληθεί μόνο στον έναν, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.

Τέλος, για περίπου 300.000 δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων, η ενίσχυση χορηγείται χωρίς ηλικιακά ή εισοδηματικά κριτήρια, διατηρώντας τον έντονα κοινωνικό χαρακτήρα του μέτρου.