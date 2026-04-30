Την συμπόρευση του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε από τον «αέρα» των Παραπολιτικών ο Νικόλας Φαραντούρης.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα από το Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής επιβεβαίωσε ότι δεν θα παραμείνει για πολύ ανεξάρτητος, υιοθετώντας το σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη: «Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Ο Νίκολας Φαραντούρης ξεκαθάρισε πως δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, αφού όπως είπε: «ως φρέσκος ευρωβουλευτής έχω ζητήματα να ολοκληρώσω. Θα συνεχίσω τη θητεία μου. Δε θα μείνω εσαεί ανεξάρτητος. Σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις».

Με τα μάτια στραμμένα στον Τσίπρα

Η σημερινή ανακοίνωση Φαραντούρη επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Dnews που θέλει την Χαριλάου Τρικούπη να ανοίγει «τις πόρτες και τα παράθυρα», καθώς αρχίζει ο νέος κύκλος της διεύρυνσης.

Οι πληροφορίες θέλουν τον Νικόλα Φαραντούρη να βρίσκεται ακόμα και σήμερα το απόγευμα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να επισφραγίσει και τυπικά την ένταξή του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ και καιρό άλλωστε ο κ. Φαραντούρης λειτουργεί ως τέταρτος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Το ίδιο ισχύει και για την Νίνα Κασιμάτη, η οποία είναι θέμα χρόνου το πότε θα αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα μετακινηθεί στην αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ και ο Βαγγέλης Αποστολάκης, μετά το απαγορευτικό που έλαβε από την Αμαλίας, ετοιμάζεται για τα πράσινα ψηφοδέλτια.

Κινητικότητα υπάρχει και στο χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών, με τον Θάνο Μωραϊτη να σχεδιάζει τον τρόπο της επιστροφής του. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μωραϊτης δεν θέλει να είναι μια ατομική κίνηση αλλά μια επιλογή που θα συνοδεύεται από ένα κείμενο με υπογραφές κάποιων μεσαίων στελεχών που θα επιστρέφουν ή θα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Στην λογική της επιστροφής κινείται και ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Θανάσης Οικονόμου.