Τι θα πράξουν Μωραΐτης, Οικονόμου και Αποστολάκης.

Σήμερα, ο Νίκος Φαραντούρης ενδέχεται να περάσει την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη και να συναντηθεί με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Γ. Βαρδακαστάνη.

Τις πληροφορίες αυτές δημοσιεύει σήμερα το Dnews στο ρεπορτάζ με τίτλο «Με τα μάτια στραμμένα στον Τσίπρα», ενώ αναφέρεται και στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη διεύρυνση.

Γράφει το Dnews:

«Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ακόμα και σήμερα το απόγευμα μπορεί να βρεθεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, προκειμένου να επισφραγίσει και τυπικά την ένταξή του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εδώ και καιρό, άλλωστε, ο κ. Φαραντούρης λειτουργεί ως τέταρτος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ισχύει και για τη Νίνα Κασιμάτη, η οποία είναι θέμα χρόνου το πότε θα αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα μετακινηθεί στην αντίστοιχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ και ο Βαγγέλης Αποστολάκης, μετά το απαγορευτικό που έλαβε από την Αμαλίας, ετοιμάζεται για τα πράσινα ψηφοδέλτια. Κινητικότητα υπάρχει και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών, με τον Θάνο Μωραΐτη να σχεδιάζει τον τρόπο της επιστροφής του. Κατά πληροφορίες, ο κ. Μωραΐτης δεν θέλει να είναι μια ατομική κίνηση, αλλά μια επιλογή που θα συνοδεύεται από ένα κείμενο με υπογραφές κάποιων μεσαίων στελεχών που θα επιστρέφουν ή θα εντάσσονται στο ΠΑΣΟΚ. Στη λογική της επιστροφής κινείται και ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων Θανάσης Οικονόμου».

Αυτά για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή σας – και... έπεται συνέχεια!

Β.Σκ.