Η έναρξη της φετινής δράσης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η Enerwave επαναφέρει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη δράση Cinema Night, προσφέροντας στους πελάτες της δωρεάν θερινές προβολές κινηματογράφου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Με κεντρικό μήνυμα «Η Enerwave σε πάει θερινό σινεμά», η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών επιβράβευσης της εταιρείας προς το πελατολόγιό της, επιδιώκοντας να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας.

Η έναρξη της φετινής δράσης έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, με τις προβολές να φιλοξενούνται σε δύο δημοφιλείς χώρους, το Cine Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και το Village Cinemas Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους μέσω του myEnerwave app, εξασφαλίζοντας δωρεάν εισιτήριο, ποπ κορν, αναψυκτικό, καθώς και ένα συμβολικό δώρο κατά την είσοδό τους στον κινηματογράφο.

Για πρώτη φορά φέτος, η δράση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη απήχηση, καθώς επεκτείνεται και στο ευρύ κοινό μέσα από διαγωνισμούς που θα πραγματοποιηθούν στα επίσημα social media της εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής και σε μη πελάτες της Enerwave.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Enerwave συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους πελάτες που την επιλέγουν και προσφέροντας στιγμές καλοκαιρινής ψυχαγωγίας σε ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό περιβάλλον.