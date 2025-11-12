Στόχος της Enerwave είναι ο διπλασιασμός των μεριδίων της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2026, η ανάπτυξη νέων καταστημάτων, η διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς

Η HELLENiQ ENERGY παρουσίασε τη νέα εταιρική ταυτότητα της Elpedison, η οποία πλέον μετονομάζεται σε Enerwave, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία του Ομίλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Την ανακοίνωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, σε ειδική εκδήλωση όπου παρουσίασε και τη νέα εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια.

Κεντρικός στόχος της Enerwave είναι ο διπλασιασμός των μεριδίων της στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2026, η ανάπτυξη νέων καταστημάτων, η διάθεση ανταγωνιστικών προϊόντων και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών νέας γενιάς. Η εταιρεία φιλοδοξεί να διαμορφώσει έναν ισχυρό, καθετοποιημένο πόλο στην ενεργειακή αγορά, με μερίδιο τουλάχιστον 10% στην προμήθεια και ενισχυμένο trading, ενώ νέα προϊόντα θα είναι διαθέσιμα και μέσω του δικτύου πρατηρίων της ΕΚΟ, θυγατρικής της HELLENiQ ENERGY.

Σήμερα η Enerwave διαθέτει 500 MW εγκατεστημένης ισχύος, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν στα 600 MW μέσα στην επόμενη διετία και να φτάσουν το 1 GW πράσινου χαρτοφυλακίου έως το 2030. Καθοριστικό ρόλο στη νέα στρατηγική παίζουν οι υφιστάμενες μονάδες της Elpedison, που καταναλώνουν περίπου 1 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Αξιοποιώντας τις συνέργειες του Ομίλου, και ειδικά την παραγωγή φθηνής πράσινης ενέργειας από το portfolio της HELLENiQ ENERGY που έχει ήδη φτάσει τα 500 MW, η Enerwave επιδιώκει να αναπτύξει πιο ελκυστικά προϊόντα και τιμολόγια, σχεδόν διπλασιάζοντας το σημερινό μερίδιο 5,8% στην προμήθεια.

Ο κ. Σιάμισιης προχώρησε και σε απολογισμό του στρατηγικού σχεδίου Vision 2025 της HELLENiQ ENERGY, το οποίο ολοκληρώθηκε νωρίτερα, το 2024. Ο Όμιλος διαθέτει πλέον 1,3 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ και θερμική ενέργεια, ενώ έχει υλοποιήσει επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ για την ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, έχει αυξήσει τις επενδύσεις στη διύλιση και την εμπορία πετρελαιοειδών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του Ομίλου, από τον οποίο προέρχεται το 40% των συγκρίσιμων EBITDA.

Αναφερόμενος στον τομέα υδρογονανθράκων, ο CEO της HELLENiQ ENERGY υπογράμμισε τις συμμαχίες με ExxonMobil και Chevron, καθώς και τη συστηματική αποεπένδυση από μη ελεγχόμενες εταιρείες όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας και ο ΔΕΣΦΑ. Όπως ανέφερε, τα επενδεδυμένα κεφάλαια σε τέτοιες συμμετοχές μειώθηκαν από 400 εκατ. ευρώ το 2019 σε μόλις 40 εκατ. ευρώ σήμερα.

Η HELLENiQ ENERGY εξετάζει επίσης την ανάπτυξη FSRU ανοιχτά της Θεσσαλονίκης, την ενίσχυση της διασυνοριακής εμπορίας ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και την επέκταση σε τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας. Ο αναπληρωτής CEO, Γιώργος Αλεξόπουλος, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την αύξηση κατά 20% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια, αλλά και στη σημασία των υδρογονανθράκων στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης.

Ο CEO της Enerwave, Γιώργος Μίχος, παρουσίασε το νέο εμπορικό μοντέλο της εταιρείας, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη νέων σημείων πώλησης ρεύματος και φυσικού αερίου, αξιοποιώντας και το δίκτυο πρατηρίων της ΕΚΟ. Παράλληλα, ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, νέα ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και ενίσχυση της διαχείρισης ενέργειας μέσω της θυγατρικής ΑΠΕ της HELLENiQ ENERGY.

Στον τομέα της παραγωγής, προανήγγειλε την πλήρη αναβάθμιση της μονάδας της Θίσβης έως το 2027 και σημείωσε ότι εξετάζεται η κατασκευή νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη.