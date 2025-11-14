Η «stealth» HELLENiQ ENERGY και μια εντυπωσιακή αποκάλυψη για το rebranding της Enerwave, η Moorwand Greece και οι μπελάδες της μητρικής στην Βρετανία, η Euronext και η νέα holding της TotalEnergies Renewables

Μια αποκάλυψη για την Enerwave

Η στήλη φέρνει σήμερα στο φως μια αποκάλυψη που αποτυπώνει το πόσο μεθοδικά και αθόρυβα – πραγματικά σε «stealth mode» – κινείται η διοίκηση του Ανδρέα Σιάμισιη στη HELLENiQ ENERGY. Η αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας της Elpedison σε Enerwave αποκάλυψε και το πραγματικό χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας της ομάδας του CEO της HELLENiQ ENERGY., το οποίο αποδεικνύεται πως είχε δρομολογηθεί πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι θεωρούσε η αγορά.

Παρότι η αγορά ενημερώθηκε επισήμως στις 9 Δεκεμβρίου 2024 για τη συμφωνία της HELLENiQ ENERGY με την Edison International Shareholdings S.p.A., για την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison B.V., και παρότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου 2025 μετά τις σχετικές ρυθμιστικές εγκρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, με συνολικό τίμημα 164 εκατ. ευρώ, το σχέδιο του Ανδρέα Σιάμισιη ήταν έτοιμο πολύ νωρίτερα. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2022. Ναι, από τον Απρίλιο του 2022.

Η απόδειξη βρίσκεται στο ίδιο το όνομα της Enerwave. Μπορεί το rebranding να παρουσιάστηκε μόλις την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, ωστόσο το εμπορικό σήμα είχε υποβληθεί στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας στις 12 Απριλίου 2022 (!) και καταχωρήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 (!), εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή προστασία έως τις 12 Απριλίου 2032. Η προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα υπήρξε τόσο σχολαστική, ώστε η μετάβαση σε όλη τη δομή της Elpedison – νυν Enerwave – ολοκληρώθηκε εντυπωσιακά ομαλά.

Το αποτέλεσμα αυτής της προεργασίας θα αποτυπωθεί άμεσα στον ανασχεδιασμό της εμπορικής πολιτικής της Enerwave, που φέρνει νέα προϊόντα, ενισχυμένη επικοινωνία με τους πελάτες και στενότερη συνεργασία με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου, εύρωστου και πλήρως καθετοποιημένου πόλου στην αγορά ενέργειας, με μερίδιο τουλάχιστον 10% στη λιανική προμήθεια, ενδυναμωμένο trading και προϊόντα που θα διατίθενται ακόμη και μέσω του δικτύου πρατηρίων της HELLENiQ ENERGY.

Ενδεικτικό της ετοιμότητας είναι ότι ήδη τρία φυσικά καταστήματα Enerwave στην Αθήνα έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε τροχιά λειτουργίας.

H επέκταση στο εξωτερικό

Η στρατηγική επέκτασης της HELLENiQ ENERGY στο εξωτερικό εξελίσσεται με την ίδια μεθοδικότητα και χαμηλούς τόνους που χαρακτήρισαν και τις πρόσφατες κινήσεις της εντός Ελλάδας. Κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα 9μηνου 2025, ο Ανδρέας Σιάμισιης παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος χτίζει το επόμενο στάδιο της διεθνούς του παρουσίας, επενδύοντας σε μια στρατηγική επέκτασης με ξεκάθαρη στόχευση και προοπτική.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει να αξιοποιήσει ευκαιρίες σε υφιστάμενες και νέες αγορές, τόσο στις πέντε χώρες όπου ήδη δραστηριοποιείται όσο και σε επιπλέον προορισμούς που κρίνονται στρατηγικά σημαντικοί. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση έχει η αναδιαμόρφωση του μοντέλου διεθνών δραστηριοτήτων εφοδιασμού και εμπορίας, με την trading μονάδα της Γενεύης να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει ήδη αποδώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα, αναλαμβάνοντας όχι μόνο τη διαχείριση των συναλλαγών του Ομίλου αλλά και trading για τρίτα μέρη.

Η δημόσια πρόταση της Euronext

Η δημόσια πρόταση της Euronext προς τους μετόχους της ΕΧΑΕ προχωρεί με τα μέχρι στιγμής δεδομένα να δείχνουν ότι ο βασικός στόχος – η απόκτηση ποσοστού άνω του 50% + 1 μετοχή – έχει επιτευχθεί. Ωστόσο, όλα συγκλίνουν στο ότι το «ορόσημο» του 90% δύσκολα θα προσεγγιστεί, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στη μετοχή, καθώς η αγορά θα αποτιμά τις συνέπειες της νέας μετοχικής σύνθεσης.

Κύκλοι της Euronext προειδοποιούν σε όλους τους τόνους για τις δυσκολίες που συνεπάγεται η μη αποδοχή της πρότασης έως το 90%. Όπως αναφέρουν, η ΕΧΑΕ θα εμφανίζει περιορισμένη ρευστότητα για τουλάχιστον ένα έτος, ενώ οι αυξημένες επενδύσεις που δρομολογούνται ενδέχεται να συμπιέσουν τα μερίσματα και να επηρεάσουν πτωτικά την πορεία της μετοχής έναντι της προσφερόμενης τιμής.

Παράλληλα, και το ενημερωτικό δελτίο της προσφοράς περιγράφει μια σειρά πιθανών «μετα-προτασιακών» εταιρικών πράξεων, από προαιρετική νέα δημόσια πρόταση έως οργανωτικές αναδιαρθρώσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω τη συμμετοχή των μη συμμετεχόντων μετόχων.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνονται η απόσχιση του κλάδου των ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων σε νέα εταιρεία, η πώληση των εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων στην Euronext και η ενδεχόμενη εκκαθάριση της ΕΧΑΕ, με τα αντίστοιχα έσοδα να διανέμονται σε όλους τους μετόχους βάσει συμμετοχής. Η Euronext διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για τη διαμόρφωση της βέλτιστης εταιρικής δομής, διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι ενέργειες θα γίνουν με σεβασμό προς τους μετόχους μειοψηφίας και τους εργαζομένους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που ήδη διατυπώνεται από παράγοντες της αγοράς είναι απλό αλλά κρίσιμο: πρόκειται για πραγματική προειδοποίηση ή για μια καλά στοχευμένη μπλόφα;

Η Moorwand Greece

Ελληνική θυγατρική απέκτησε χθες η γνωστή fintech βρετανική εταιρεία Moorwand, εισερχόμενη στην ελληνική αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Moorwand Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ συστάθηκε με έδρα την Ακτή Θεμιστοκλέους 50-52 και με κεφάλαιο 10.000 ευρώ, το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μητρική Moorwand Ltd με έδρα το Λονδίνο.

Σύμφωνα με το καταστατικό της η εταιρεία θα αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, από υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης και διαχείρισης τραπεζικών ομολόγων έως επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες και υποστηρικτικές εργασίες σχετικές με τραπεζικές επενδύσεις. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων ως νομισματικό ίδρυμα. Τη διοίκηση και εκπροσώπηση της ελληνικής εταιρείας έχει αναλάβει ο Γιάννης Βλασίου, Chief Operating Office της Moorwand Ltd. Η Moorwand, η οποία ανήκει στις εταιρείες ηλεκτρονικού χρήματος που επιβλέπονται από τις βρετανικές αρχές (FCA) και ελέγχεται από τον Μολδαβό επιχειρηματία Wael Sulaiman Almaree, έχει απασχολήσει πρόσφατα τον βρετανικό Τύπο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας έκρινε ότι η εταιρεία δεν έδειξε την απαιτούμενη προσοχή σε υπόθεση απάτης τύπου authorised push payment (APP fraud), όπου δύο ιδιώτες έχασαν 160.000 λίρες μετά από ψευδή υπόσχεση επένδυσης. Τα χρήματα κατατέθηκαν σε ηλεκτρονικό πορτοφόλι εταιρείας-«βιτρίνας», το οποίο είχε ανοιχθεί μέσω της Moorwand και χρησιμοποιήθηκε από επιτήδειο.

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η Moorwand είχε αρκετές ενδείξεις πως κάτι δεν πήγαινε καλά και έπρεπε να ελέγξει περισσότερο τις εντολές πληρωμής. Επειδή δεν έκανε τους απαραίτητους ελέγχους, υποχρεώθηκε να επιστρέψει τα 160.000 λίρες στον λογαριασμό της εταιρείας. Και αυτή δεν είναι η μόνη υπόθεση που η Moorwand έχει απασχολήσει το διεθνή Τύπο…

Η AIDA Renewables

O γαλλικός όμιλος TotalEnergies Renewables προχώρησε χθες στην σύσταση της ελληνικής εταιρείας AIDA Renewables Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο 283,946 εκατ. ευρώ. Το κεφάλαιο της AIDA Renewables καλύφθηκε μερικώς με κατάθεση 101,08 εκατ. ευρώ και κατά το μεγαλύτερο μέρος με εισφορά σε είδος, που αφορά μετοχές πέντε ενεργειακών εταιρειών συνολικής αποτίμησης 182,866 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία έχει χαρακτήρα holding, με κύριες δραστηριότητες τη διαχείριση συμμετοχών, την παροχή στρατηγικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και την οργάνωση και υποστήριξη επιχειρησιακών λειτουργιών θυγατρικών ή συνεργαζόμενων εταιρειών.

Οι ενεργειακές κοινότητες

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε ότι κάποιες ενεργειακές κοινότητες δεν λειτουργούσαν με τον κοινωνικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν. Δηλαδή, αντί να είναι συνεργατικά σχήματα πολιτών ή μικρών φορέων, εμφανίστηκαν περιπτώσεις όπου τα ίδια πρόσωπα ή συνδεδεμένες εταιρείες έστηναν πολλές ενεργειακές κοινότητες, αποκτώντας έτσι πλεονεκτήματα και ενισχύσεις που κανονικά προορίζονταν για ευρύτερες τοπικές ομάδες. Με απλά λόγια: κάποιοι έφτιαχναν «αλυσίδες» κοινοτήτων για ίδιο όφελος, κάτι που αλλοίωνε τον θεσμό.

Η κυβέρνηση, θέλοντας να κόψει αυτές τις «κρυφές διασυνδέσεις», έβαλε στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα ένα σαφή περιορισμό: Δεν μπορείς να συμμετέχεις σε περισσότερες από μία ενεργειακές κοινότητες που παίρνουν ενισχύσεις μέσω ΔΑΠΕΕΠ, αν αυτές συνδέονται μεταξύ τους μέσω μετόχων ή διοίκησης. Σύμφωνα με το άρθρο 59 του νέου νομοθετήματος, νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ενεργειακές κοινότητες των νόμων 4513/2018, 3468/2006 και 4001/2011 δεν θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στη διοίκησή τους ή κατέχουν οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής. Έτσι η κυβέρνηση προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι ενεργειακές κοινότητες παραμένουν αυτό που πρέπει: σχήματα συνεργασίας πολιτών και μικρών φορέων – όχι μηχανισμός επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Πότε δεν είναι αργά θα πούμε…

Παράταση στην ηλέκτριση σταθμών ΑΠΕ

Με το ίδιο νομοσχέδιο η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές στο καθεστώς προθεσμιών για τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που έχουν επιλεγεί μέσω διαγωνισμών, δίνοντας στους επενδυτές περισσότερο χρόνο για να τα ολοκληρώσουν.

Συγκεκριμένα, με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Ρυθμίσεις για τη δέσμευση, χρήση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα» η προθεσμία για την ηλέκτριση σταθμών ΑΠΕ διπλασιάζεται από 12 σε 24 μήνες, αρκεί οι κάτοχοι των έργων να καταθέσουν εγκαίρως στη ΡΑΑΕΥ τις συμβάσεις για τον βασικό εξοπλισμό. Ωστόσο, η παράταση συνοδεύεται από μειώσεις στην τιμή αποζημίωσης που έχουν εξασφαλίσει, οι οποίες αυξάνονται όσο καθυστερεί η ολοκλήρωση. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το τρέχον σύστημα στήριξης νέων έργων ΑΠΕ μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών ολοκληρώνεται στο τέλος του 2025. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρέπει τώρα να αποφασίσει ποιο μοντέλο θα ισχύσει στη συνέχεια: είτε θα παραμείνουμε στη λογική των έργων χωρίς σταθερές ταρίφες, είτε θα δημιουργηθεί ένα νέο μεταβατικό σχήμα που θα οδεύσει προς τη χρήση συμβολαίων τύπου CfDs και PPAs, όπως προβλέπει η αναθεωρημένη ευρωπαϊκή οδηγία.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, από το συνολικό χαρτοφυλάκιο 3,6 GW έργων που έχουν κερδίσει θέσεις στους διαγωνισμούς, περίπου 1 GW βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. Πολλά έργα, κυρίως αιολικά, έχουν καθυστερήσει επειδή χρειάστηκε να ανανεώσουν πλήρως τις άδειές τους λόγω παλαιότητας του εξοπλισμού. Παρότι έχουν πάρει πολλές παρατάσεις, δεν κινδυνεύουν να χάσουν τις ταρίφες τους και αναμένεται να προχωρήσουν σύντομα.