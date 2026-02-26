Έλαβε άδεια sportsbook και οδεύει σε καθεστώς «Go Live» η Superbet, η Euronext Athens, το EIB Group Forum, η Αναγνωστοπούλου 22 και η επικαιροποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΚΕΚ

Έλαβε άδεια sportsbook η Superbet

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) χορήγησε άδεια sportsbook στη Super Technologies, τη ρουμανική εταιρεία που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή ως Superbet Group, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη είσοδό της στην ελληνική αγορά τυχερών παιγνίων. Σημειώνεται ότι η Super Technologies διέθετε ήδη άδεια Τύπου 2, την οποία είχε αποκτήσει από την Exoplay Limited, εταιρεία συμφερόντων των Κώστα Σάκκαρη και Παναγιώτη Νίκα.

Το επόμενο και καθοριστικό βήμα για τη δραστηριοποίησή της Super Technologies στην Ελλάδα είναι η απόκτηση του καθεστώτος «Go Live», το οποίο προϋποθέτει τη χρήση ελληνικού domain (.gr) καθώς και τη διασύνδεση με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα της ΕΕΕΠ (CMCS). Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει σειρά τεχνικών ελέγχων και δοκιμών, που αφορούν τόσο τα συστήματα όσο και τα προσφερόμενα παίγνια, πριν αυτά τεθούν στη διάθεση του κοινού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Επιτροπή κινείται με ταχείς ρυθμούς για να λάβει καθεστώς «Go Live» η Super Technologies.

Παράλληλα με τις αδειοδοτικές διαδικασίες, η εταιρεία βρίσκεται στην τελική ευθεία για την επιχειρησιακή της ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η στελέχωση της ελληνικής θυγατρικής προχωρά με γοργούς ρυθμούς, με τον αριθμό των προσλήψεων να ξεπερνά ήδη τις 120. Φαίνεται λοιπόν πως ο βασικός στόχος της διοίκησης της Superbet, ήτοι να είναι πλήρως εν λειτουργία έως τον Ιούνιο του 2026 ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου έχει επιτευχθεί σε επίπεδο σχεδιασμού και χρονοδιαγράμματος. Δεδομένου ότι το Μουντιάλ αποτελεί μια διοργάνωση με τεράστια εμπορική και στοιχηματική αξία και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για το σύνολο της παγκόσμιας βιομηχανίας στοιχήματος, η επίτευξη του εν λόγω οροσήμου δεν είναι αμελητέα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν λείπουν οι «πονοκέφαλοι». Το μεγάλο ζητούμενο για τις στοιχηματικές εταιρείες διεθνώς είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, να μην αμαυρωθεί από επεισόδια ή απρόβλεπτες καταστάσεις. Η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ, σε συνδυασμό με την αναταραχή και τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, δημιουργούν ανησυχίες για την ομαλή διεξαγωγή ενός από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της δεκαετίας, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις και θα περιλαμβάνει συνολικά 80 αγώνες.

Η Euronext Athens

Λίγες ημέρες μετά τη σύσταση της Euronext Technologies Greece, της εταιρείας που θα αποτελέσει το πανευρωπαϊκό Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας του Euronext, χθες συστάθηκε η Euronext Athens, μια μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, με μοναδικό μέτοχο την ΕΧΑΕ. Κεντρικός σκοπός της Euronext Athens είναι η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και η διαχείριση τόπων διαπραγμάτευσης, όπως ρυθμιζόμενες αγορές και πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που εκτείνεται από την παροχή και εμπορική αξιοποίηση δεδομένων αγοράς και δεικτών αναφοράς έως την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης και διάδοσης πληροφόρησης. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Euronext Athens είναι εξαμελές. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Camille Wael Beudin, ενώ καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και εκτελεστικού μέλους θα ασκεί ο Γιάννος Κοντόπουλος, ο CEO της ΕΧΑΕ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μη εκτελεστικά μέλη ο Sébastien Anthony Emile d’Herbes, η Emilie Anabelle Irene Marie-Therese Rieupeyroux, ο Giorgio Riccardo Maria Alfonso Modica και η Manuela Bassi.

Στο EIB Group Forum ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο θα βρίσκεται από την προσεχή Δευτέρα έως και την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Λουξεμβούργο, την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ο κ. Πιερρακάκης θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο EIB Group Forum 2026, ήτοι στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αν και το ακριβές περιεχόμενο της ομιλίας του δεν έχει γίνει γνωστό, εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει αναφορές στην καινοτομία και στα ψηφιακά νομίσματα. Η εκτίμηση αυτή συνδέεται με τη θεματολογία του συνεδρίου, καθώς πριν από την τοποθέτηση του Έλληνα υπουργού θα προηγηθεί πάνελ για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων στην προσπάθειά του να αναπτυχθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και να περάσει από το στάδιο των startups σε εκείνο των scale-ups. Αμέσως μετά την ομιλία του κ. Πιερρακάκη θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα το εξελισσόμενο τοπίο των ψηφιακών νομισμάτων, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στον ρόλο των κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και των stablecoins στη διαμόρφωση του μέλλοντος των αποταμιεύσεων και των επενδύσεων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΕΚ

Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τις σοβαρές πολιτικές διαστάσεις που έχει λάβει η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος σε βάρος έξι υπόπτων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα ανέμενε κανείς την ανακοίνωση μέτρων επανελέγχου των σχετικών προγραμμάτων από την πλευρά της Κυβέρνησης και την ενίσχυση των δικλίδων ασφαλείας για μεγαλύτερη λογοδοσία. Αντί αυτού, χθες δημοσιεύθηκε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, που αφορά στην επικαιροποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΚΕΚ και των ΚΕΚ ΑμεΑ της ΔΥΠΑ, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνει πρόνοιες για ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου. Με την απόφαση Παπαθανάση δίνεται παράταση έως τα τέλη Ιουνίου 2026 για την ολοκλήρωση του έργου «Αναβάθμιση/επικαιροποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑμεΑ της ΔΥΠΑ». Πρόκειται για την τρίτη τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία μεταθέτει την ημερομηνία ολοκλήρωσης από τις 30 Απριλίου στις 30 Ιουνίου 2026, χωρίς καμία αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό. Η απόφαση μάλιστα αναφέρει πως το έργο αποδεσμεύεται από το ορόσημο 146, το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση του συστήματος ποιοτικού ελέγχου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς, σύμφωνα με τις τελευταίες αναθεωρήσεις του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, δεν συμβάλλει στην επίτευξή του. Απλά να επαναλάβουμε πως η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου το ζήτημα της ποιότητας, της εποπτείας και της διαχείρισης των κονδυλίων στον τομέα της κατάρτισης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Αναγνωστοπούλου 22

Στη μίσθωση διαμερίσματος επί της οδού Αναγνωστοπούλου 22 στο Κολωνάκι προχωρεί το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καλώντας ενδιαφερόμενους να υποβάλουν γραπτές προσφορές έως τις 17 Μαρτίου. Το προς μίσθωση διαμέρισμα βρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει συνολική επιφάνεια 131,4 τετραγωνικών μέτρων. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των 2.170 ευρώ (16,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο) και το ακίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως κατοικία είτε ως επαγγελματική στέγη. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται στα τρία έτη, με πρόβλεψη δυνατότητας ανανέωσης μετά τη λήξη της. Σύμφωνα με τους όρους της ανακοίνωσης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση ίση με δύο μηνιαία μισθώματα.

Το Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρείας Ολύμπια Συμμετοχών με την Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη, μέσω απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη. Η καθαρή θέση της Ολύμπια Συμμετοχών, όπως προσδιορίστηκε για τις ανάγκες της συγχώνευσης, ανήλθε σε 7.487,57 ευρώ, ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανερχόταν σε 175.000 ευρώ, στοιχείο που καταδεικνύει τη συσσώρευση ζημιών από προηγούμενες χρήσεις. Μετά την ακύρωση των μετοχών που κατείχε η απορροφώμενη εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη διαμορφώνεται σε 5,25 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ολύμπια Συμμετοχών διαγράφηκε από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Η Alpha Bank

Με συνολικό κόστος που ανέρχεται στα 16 εκατ. ευρώ, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Alpha Bank καταγράφεται ως μία από τις ακριβότερες στον τραπεζικό κλάδο. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προσωπικού της τράπεζας, το κόστος της είναι από τέσσερις έως και οκτώ φορές υψηλότερο σε σύγκριση με αντίστοιχες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί σε άλλες τράπεζες. Η σύμβαση δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε μισθολογικές ρυθμίσεις, αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα σύγχρονων και καινοτόμων διατάξεων, με έμφαση στην προστασία και την ενίσχυση της οικογένειας, αναδεικνύοντας παράλληλα το κοινωνικό πρόσωπο της τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώνεται η Οδηγία 2023/970 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία, καθώς και οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία που αφορούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Παρά τα θετικά στοιχεία της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στο εσωτερικό της Alpha Bank δεν έλειψαν οι συνδικαλιστικές έριδες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τις γνώριμες εντάσεις που συνοδεύουν τέτοιες διαδικασίες.