Η συνέχεια του «Michael» θα έχει διαφορετικό σκηνοθέτη.

Eπίσημα χείλη επιβεβαιώνουν ότι το «Μichael», η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, θα και συνέχεια. Ο Άνταμ Φόγκελσον της Lionsgate αποκάλυψε στο podcast The Town του Matt Bellon, ότι το σίκουελ του Michael είναι στα σκαριά.

Ο Φόγκελσον επιβεβαίωσε ότι η συνέχεια προχωράει μετά το ρεκόρ του βιογραφικού φιλμ με 218 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, το πρώτο Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά με τον Τζαφάρ Τζάκσον, στο ρόλο του αείμνηστου θείου του, «βασιλιά της ποπ», καλύπτει τη ζωή του Τζάκσον μόνο μέχρι την περιοδεία Bad στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Ο Φόγκελσον τόνισε ότι η καριέρα του Τζάκσον μετά το 1988 παρέχει άπλετο υλικό για μια συνέχεια της ταινίας. «Υπάρχει μια τεράστια ποσότητα μουσικής… και ξεχωριστών εμπειριών ζωής ακόμα και πέρα από τις κατηγορίες… που θα μπορούσαν να γεμίσουν περισσότερες ταινίες», είπε ο Φόγκελσον και συνέχισε λέγοντας ότι η μια δεύτερη ταινία θα μπορούσε να εστιάσει στην εμφάνιση του Τζάκσον στο ημίχρονο του Super Bowl και στο άλμπουμ Bad.

Στη συνέχεια, ο επικεφαλής της Lionsgate άφησε να εννοηθεί ότι η δεύτερη ταινία θα μπορούσε να έχει διαφορετικό σκηνοθέτη, καθώς ο Φουκουά έχει διάφορες υποχρεώσεις το επόμενο διάστημα, όπως μια ταινία με τον Ντένζελ Ουάσινγκτον για το Netflix. Πιθανός αντικαταστάτης του Φουκουά φαίνεται να είναι ο παραγωγός της ταινίας, Γκρέιαμ Κινγκ.

Στην ερώτηση για το αν η συνέχεια θα ασχοληθεί με τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης που καθόρισαν τα τελευταία χρόνια του Τζάκσον, απάντησε: «Είναι μια πραγματικά περίπλοκη ερώτηση, και δεν είμαι σίγουρος αν είμαι το καλύτερο άτομο ή αν είναι η καλύτερη στιγμή». Σημείωσε ότι το αρχικό σενάριο ασχολήθηκε με τις κατηγορίες, ωστόσο μια νομική ρήτρα στη συμφωνία τους ανάγκασε να τις αφαιρέσουν.