Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάρνηθα, για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε περιοχή πίσω από το Καζίνο.

Στο σημείο μεταβαίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς και τον περιορισμό της επέκτασής της.

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που οδηγεί προς το τελεφερίκ Οι πυροσβεστικές αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, με στόχο τον γρήγορο έλεγχο του μετώπου και την αποτροπή εξάπλωσής της στον ευρύτερο δασικό όγκο της Πάρνηθας.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν ότι η εστία μαίνεται σε σχετικά δύσβατο σημείο στο ύψος του Καζίνου.

Από πλευράς Πυροσβεστικής υπάρχει κινητοποίηση ώστε οι δυνάμεις να προσεγγίσουν το μέτωπο και να επιχειρήσουν την κατάσβεση, παρά τη δύσκολη μορφολογία του εδάφους.

Εικόνες και βίντεο από τη φωτιά

