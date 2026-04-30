Περισσότερα βήματα, μικρότερος κίνδυνος. Ο καθημερινός περίπατος μπορεί να είναι η πιο εύκολο βήμα για να βελτιώσετε την υγεία σας.

Για όσους περνούν πολλές ώρες καθιστοί σε μια καρέκλα στο γραφείο, νέα έρευνα φέρνει ενθαρρυντικά νέα. Μελέτη του Κέντρου Charles Perkins του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ υποδηλώνει ότι η αύξηση του ημερήσιου αριθμού βημάτων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με την παρατεταμένη καθιστική ζωή.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύτηκαν στο British Journal of Sports Medicine, βασίζονται σε δεδομένα από περισσότερα από 72.000 άτομα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν η αύξηση των ημερήσιων βημάτων σε 10.000 συσχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου (39%) και καρδιαγγειακών παθήσεων (21%). Αυτά τα οφέλη παρατηρήθηκαν ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο περνούσαν οι συμμετέχοντες καθιστοί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Γιατί τα καθημερινά βήματα έχουν σημασία για την υγεία

Ηδη προηγούμενες έρευνες συνδέουν τον υψηλότερο αριθμό βημάτων με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD). Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το να περνάτε μεγάλες περιόδους καθιστοί μπορεί να αυξήσει αυτούς τους κινδύνους. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη μελέτη να ξεχωρίζει είναι ότι εξέτασε άμεσα κατά πόσο το περισσότερο περπάτημα μπορεί να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της καθιστικής ζωής, χρησιμοποιώντας αντικειμενικά δεδομένα από φορητές συσκευές.

Ο κύριος συγγραφέας και ερευνητής, Δρ. Matthew Ahmadi, τόνισε ότι το περπάτημα δεν αποτελεί πλήρη λύση για την υπερβολική καθιστική ζωή. «Αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία για όσους παραμένουν καθιστοί για υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα· ωστόσο, μεταφέρει ένα σημαντικό μήνυμα δημόσιας υγείας: κάθε κίνηση έχει σημασία και οι άνθρωποι μπορούν και πρέπει να προσπαθήσουν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις στην υγεία που προκαλεί ο αναπόφευκτος καθιστικός χρόνος, αυξάνοντας τον ημερήσιο αριθμό βημάτων τους».

Ο επικεφαλής συγγραφέας, καθηγητής Εμμανουήλ Σταματάκης, διευθυντής του Mackenzie Wearables Research Hub στο Charles Perkins Centre, υπογράμμισε τον ευρύτερο αντίκτυπο αυτού του είδους έρευνας. Οι μελέτες που βασίζονται σε φορητές συσκευές ανοίγουν νέες δυνατότητες για την κατανόηση και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

«Ο αριθμός βημάτων είναι ένα απτό και εύκολα κατανοητό μέτρο σωματικής δραστηριότητας που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα στην κοινότητα, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας, να παρακολουθούν με ακρίβεια τη σωματική δραστηριότητα. Ελπίζουμε ότι αυτά τα στοιχεία θα τροφοδοτήσουν την πρώτη γενιά κατευθυντήριων γραμμών για τη σωματική δραστηριότητα και τη καθιστική συμπεριφορά με βάση τις συσκευές, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν βασικές συστάσεις σχετικά με τον ημερήσιο αριθμό βημάτων», δήλωσε ο καθηγητής.

Πώς έγιναν οι μετρήσεις

Για τη διεξαγωγή της μελέτης, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 72.174 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 61 ετών, το 58% γυναίκες) της UK Biobank, μιας μεγάλης βιοϊατρικής βάσης δεδομένων. Κάθε συμμετέχων φορούσε ένα επιταχυνσιόμετρο στον καρπό του για επτά ημέρες, επιτρέποντας στους ερευνητές να καταγράψουν τόσο τον αριθμό των βημάτων όσο και τον χρόνο καθιστικής ζωής, ο οποίος ορίζεται ως ο χρόνος που περνάει κάποιος καθιστός ή ξαπλωμένος ενώ είναι ξύπνιος.

Στη συνέχεια, η ομάδα παρακολούθησε την υγεία των συμμετεχόντων με την πάροδο του χρόνου, συνδέοντας τα δεδομένα τους με νοσοκομειακά αρχεία και μητρώα θανάτων.

Οι συμμετέχοντες έκαναν κατά μέσο όρο 6.222 βήματα την ημέρα. Η ομάδα με τη χαμηλότερη δραστηριότητα (2.200 βήματα την ημέρα) χρησίμευσε ως βάση σύγκρισης.

Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες περνούσαν 10,6 ώρες την ημέρα σε καθιστική στάση.

Οι ερευνητές απέκλεισαν άτομα με κακή υγεία, όσους ήταν υποβαρείς ή όσους είχαν υποστεί σοβαρό περιστατικό υγείας τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, έκαναν προσαρμογές για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η διατροφή και το οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων και καρκίνου.

Ο αριθμός βημάτων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και καρδιακών παθήσεων

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 6,9 ετών, σημειώθηκαν 1.633 θάνατοι και 6.190 περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι ερευνητές εντόπισαν ένα σαφές μοτίβο. Η μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου παρατηρήθηκε σε όσους έκαναν μεταξύ 9.000 και 10.000 βήματα την ημέρα. Σε αυτό το επίπεδο, ο κίνδυνος θανάτου μειώθηκε κατά 39%, ενώ ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων μειώθηκε κατά 21%.

Ωστόσο, σημαντικά οφέλη παρατηρήθηκαν και σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των 10.000 βημάτων.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: Η αύξηση των ημερήσιων βημάτων συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου και καρδιαγγειακών παθήσεων, ακόμη και για άτομα που περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας τους καθιστοί.

Οι συγγραφείς καταλήγουν: «Οποιοσδήποτε αριθμός βημάτων την ημέρα πάνω από τα 2.200 βήματα/ημέρα, που χρησιμοποιήθηκαν ως σημείο αναφοράς, συσχετίστηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα και μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων».

Με πληροφορίες από sciencedaily.com