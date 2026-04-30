Μήνυμα για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έστειλε δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Με ανάρτησή του στα social media o δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στέλνει μήνυμα για την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα δήλωσε «Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε. Ο καθαρισμός των οικοπέδων είναι μία κοινή προσπάθεια. Μέχρι τις 15 Ιουνίου απομακρύνουμε τα ξερά χόρτα και κάνουμε την δήλωσή μας στο Gov.gr. Δεν σταματάμε εκεί. Κρατάμε τους χώρους μας καθαρούς καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου. Όλοι μαζί, συμβάλουμε ώστε η Αθήνα να υποδεχτεί το καλοκαίρι με την καλύτερη δυνατή προετοιμασία».

