«Δεν προκύπτει ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος» τονίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής με τους οικείους της να καταγγέλλουν ότι της ασκούνταν έντονες πιέσεις.

Συγκλονισμένος είναι ο κόσμος της εκπαίδευσης από την είδηση του θανάτου της διευθύντριας του 57ου Δημοτικού σχολείου Αθηνών που φέρεται να αυτοκτόνησε πέφτοντας στο κενό από ταράτσα κτιρίου. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, με τις αρχές να σπεύδουν άμεσα στο σημείο. Η γυναίκα υπέστη θανάσιμα τραύματα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός της ήταν ακαριαίος.

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη και προκαταρκτική εξέταση από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές τονίζει σε ανακοίνωσή της η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής. Ειδικότερα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της εκλιπούσας, επισημαίνοντας ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις για ιδιαίτερα βεβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον. Ωστόσο, όπως τονίζεται, η διερεύνηση θα συνεχιστεί ώστε να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της διευθύντριας του 57ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών για την απώλειά της. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες και ενδείξεις που έχουμε συλλέξει, δεν προκύπτει κάποιο ζήτημα ιδιαίτερα βεβαρυμένου εργασιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, προκειμένου να διερευνηθεί κάθε πιθανότητα ύπαρξης ευθυνών ή και αξιόποινων πράξεων, έχει διαταχθεί από την Α’ Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.»

Θάνατος διευθύντριας στην Αθήνα: Καταγγελίες για πίεση στο σχολείο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τραγικό θάνατο της διευθύντριας του 57ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, την ώρα που συγγενείς της κάνουν λόγο για έντονη εργασιακή πίεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το STAR, οικείοι της άτυχης εκπαιδευτικού καταγγέλλουν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες στο σχολικό περιβάλλον, κάνοντας λόγο για πιέσεις από συναδέλφους αλλά και από τον σύλλογο γονέων. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του ανιψιού της που ανέφερε πως, σύμφωνα με όσα γνώριζε η οικογένεια, «κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια», σημειώνοντας ότι περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα. «Από ό,τι μάθαμε και από τον θείο και από άλλους στη γειτονιά, κάτι σαν bullying γινόταν στη διευθύντρια. Περαιτέρω δεν ξέρουμε, θα ψαχτούν όλα και θα μάθουμε πιο αναλυτικά». Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε: «Έτσι όπως μας είπαν, έγινε το πρωί και ήταν μάλλον ακαριαίος ο θάνατος».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία, συλλέγοντας καταθέσεις και στοιχεία από το επαγγελματικό και κοινωνικό της περιβάλλον, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες εργασίας της, με τις αρχές να εξετάζουν αν υπήρχαν εντάσεις ή καταστάσεις που ενδέχεται να επηρέασαν την ψυχολογική της κατάσταση. Ο σύζυγός της, σε ιδιαίτερα φορτισμένες δηλώσεις, υποστήριξε ότι η γυναίκα δεχόταν πίεση στο σχολείο, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις και ψυχολογική επιβάρυνση από το εκπαιδευτικό προσωπικό και τον σύλλογο γονέων. Όπως είπε, προτίθεται να κινηθεί νομικά ώστε να αποδοθούν ευθύνες.

Πού εστιάζουν οι έρευνες των αρχών

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία από το περιβάλλον της, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Στο μεταξύ, στο προσκήνιο έρχονται καταγγελίες και αναφορές για έντονη επαγγελματική πίεση που φέρεται να δεχόταν το τελευταίο διάστημα. Ο σύζυγός της υποστήριξε ότι η άτυχη εκπαιδευτικός αντιμετώπιζε δυσκολίες στον χώρο εργασίας της, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις και ψυχολογική επιβάρυνση από το σχολικό περιβάλλον.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4vyp602vi9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο σύζυγός της, συντετριμμένος αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η γυναίκα. Τόνισε, μάλιστα, ότι δε θα το αφήσει έτσι και θα κινηθεί νομικά για να αποδοθούν ευθύνες. «Είναι δύσκολη στιγμή. Τελευταία κουβέντα που είχαμε είναι ότι θα την πάνε στον Εισαγγελέα. Περνούσε πολύ δύσκολα στο σχολείο της. Δεχόταν πίεση από δασκάλους και τον σύλλογο γονέων. Κανείς δεν ήταν με το μέρος της, ήταν όλοι εναντίον της. Δεν έλεγε παραπάνω... [...] Ξύπνησα το πρωί και την είδα στον δρόμο. Eξέπνευσε με τη μία, μέχρι να την πάει το ασθενοφόρο. Έχουμε δύο κοριτσάκια. Θα τους κυνηγήσω ποινικά, δε θα σταματήσω εδώ. Χρόνια το βίωνε αυτό», κατήγγειλε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας.

Οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν ένα πλήρες χρονικό των τελευταίων ημερών πριν το τραγικό συμβάν, ώστε να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς οδήγησε στην πτώση χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο οριστικό συμπέρασμα.

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας στο Dnews επεσήμαναν ότι δεν έχει καταγραφεί καμία επίσημη καταγγελία ή αναφορά για εργασιακή πίεση ή bullying που να αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση. Παράλληλα μας γνωστοποίησαν ότι έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Την ίδια ώρα, οι αρχές συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του περιστατικού που έχει συγκλονίσει την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.