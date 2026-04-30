Μεταξύ των υποψηφίων για το Νόμπελ Ειρήνης 2026 περιλαμβάνονται 208 πρόσωπα και 79 οργανισμοί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ πιθανόν να είναι μεταξύ των 287 υποψηφίων για το Νόμπελ Ειρήνης 2026, ανακοίνωσε σήμερα ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν.

Μεταξύ των υποψηφίων περιλαμβάνονται 208 πρόσωπα και 79 οργανισμοί, ανέφερε ο Χάρπβικεν, ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί από αυτούς δεν είχαν προταθεί για το βραβείο πέρυσι.

«Καθώς είμαι νέος στη θέση, ένα από τα πράγματα που με έχει εκπλήξει σε έναν βαθμό είναι πόσο ανανεώνεται ο κατάλογος από χρόνο σε χρόνο», επεσήμανε σε συνέντευξή του ο Χάρπβικεν, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή από τον Ιανουάριο του 2025.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο αυξάνεται και η διεθνής συνεργασία βρίσκεται υπό πίεση, το βραβείο παραμένει επίκαιρο, πρόσθεσε.

«Το Νόμπελ Ειρήνης είναι ακόμη πιο σημαντικό σε μια περίοδο όπως αυτή που ζούμε», εκτίμησε. «Γίνεται εξίσου τόση καλή δουλειά, αν όχι περισσότερη από ποτέ».

Πιθανή η υποψηφιότητα Τραμπ

Οι ηγέτες της Καμπότζης, του Ισραήλ και του Πακιστάν έχουν δηλώσει ότι έχουν προτείνει τον Αμερικανό πρόεδρο για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ωστόσο δεν υπάρχει τρόπος αυτό να επιβεβαιωθεί, καθώς ο κατάλογος των υποψηφίων παραμένει μυστικός εδώ και 50 χρόνια και ο Χάρπβικεν αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Μια υποψηφιότητα δεν αποτελεί επιδοκιμασία από τον φορέα που απονέμει το βραβείο.

Εκτός από τα μέλη της επιτροπής, χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο μπορούν να προτείνουν υποψηφίους: μεταξύ άλλων μέλη κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, εν ενεργεία αρχηγοί κρατών, πανεπιστημιακοί καθηγητές ιστορίας, κοινωνικών επιστημών, νομικής και φιλοσοφίας, καθώς και πρώην βραβευθέντες με Νόμπελ Ειρήνης.

Πολλά ονόματα εμφανίζονται σε στοιχήματα για τον νικητή του βραβείου: από τη Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγο του εκλιπόντος Ρώσου αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, έως τον Πάπα Λέοντα και την οργάνωση Emergency Response Rooms στο Σουδάν.

Ανησυχία για την υγεία φυλακισμένης Ιρανής βραβευμένης

Ο Χάρπβικεν δήλωσε ότι η Επιτροπή ανησυχεί βαθιά για την υγεία της βραβευμένης με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023, Ιρανής ακτιβίστριας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ναργκίς Μοχαμαντί, μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη στη φυλακή.

Οι υποστηρικτές της δήλωσαν την Τετάρτη ότι η ζωή της βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

«Η αδελφή της την επισκέφθηκε χθες στη φυλακή και οι αναφορές της είναι αρκετά ανησυχητικές όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της», είπε ο Χάρπβικεν.

«Βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον μεγάλη διεθνής πίεση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι ιρανικές αρχές θα την λάβουν υπόψη και θα την απελευθερώσουν ώστε να μπορέσει να λάβει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα».

Ποιοι άλλοι μπορεί να προταθούν

Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για το φετινό βραβείο είναι η Λίζα Μουρκόφσκι, γερουσιάστρια των ΗΠΑ από την Αλάσκα, και η Άαγια Κέμνιτς, μέλος του κοινοβουλίου της Δανίας που εξελέγη στη Γροιλανδία, σύμφωνα με τον Νορβηγό βουλευτή που τους πρότεινε και τις δύο.

«Μαζί έχουν εργαστεί ακούραστα για να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να διασφαλίσουν την ειρηνική ανάπτυξη της περιοχής της Αρκτικής επί πολλά χρόνια», δήλωσε ο βουλευτής Λαρς Χάλτμπρεκεν.

Η Γροιλανδία βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο λόγω της επίμονης προσπάθειας του Τραμπ να αποκτήσει το νησί από τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Δανία.

Το φετινό Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 9 Οκτωβρίου, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters