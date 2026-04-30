Ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα Πέμπτη για νέα σχέδια πιθανής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν από τον διοικητή της CENTCOM, ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Axios.

Σύμφωνα πάντα με το Axios, η ενημέρωση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων - είτε για να επιχειρήσει να σπάσει το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων είτε για να καταφέρει ένα τελικό πλήγμα πριν από τον τερματισμό του πολέμου.

Η CENTCOM φέρεται να έχει προετοιμάσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα πληγμάτων κατά του Ιράν με στόχο την άρση του διαπραγματευτικού αδιεξόδου, ανέφεραν τρεις πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων.

Η Ουάσινγκτον ελπίζει έτσι πως το Ιράν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επιδεικνύοντας μεγαλύτερη ευελιξία στο πυρηνικό ζήτημα.

Σύμφωνα με μία εκ των πηγών, ένα ακόμη σχέδιο που αναμένεται να παρουσιάσει ο ναύαρχος Κούπερ στον Τραμπ επικεντρώνεται στην ανάληψη του ελέγχου τμήματος των Στενών του Ορμούζ, ώστε να ανοίξουν εκ νέου για την εμπορική ναυσιπλοΐα. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει και χερσαίες δυνάμεις, ενώ μα άλλη επιλογή που έχει συζητηθεί στο παρελθόν και ενδέχεται να πέσει ξανά στο τραπέζι είναι μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για τη διασφάλιση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Τετάρτη ότι θεωρεί τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν «κάπως πιο αποτελεσματικό από τους βομβαρδισμούς». Δύο πηγές ανέφεραν στο Axios ότι ο Τραμπ βλέπει επί του παρόντος τον αποκλεισμό ως το βασικό του μέσο πίεσης, αλλά θα εξέταζε στρατιωτική δράση εάν το Ιράν εξακολουθήσει να μην υποχωρεί.