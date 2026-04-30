Ακτιβιστές της Global Sumud Flotilla καταγγέλλουν απαγωγή σε διεθνή ύδατα: «Δεκαπέντε από τα σκάφη μας απήχθησαν - οι άνθρωποί μας στη θάλασσα παραμένουν αγνοούμενοι. Απαιτούμε λογοδοσία».

Στην αναχαίτιση δεκαπέντε εκ των τουλάχιστον 58 καραβιών του Στόλου της Ελευθερίας, που επιχειρεί να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας, προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο ισραηλινός στρατός.

Η αναχαίτιση έγινε εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ και συγκεκριμένα ανοιχτά της Κρήτης - στην ελληνική ζώνη διάσωσης και έρευνας (SAR), με το ελληνικό Λιμενικό να κωφεύει στα σήματα κινδύνου που εξέπεμψαν μέλη της φλοτίλα που βρέθηκαν περικυκλωμένα από ένοπλους με αυτόματα.

Οι πρώτες αναφορές περί παρενόχλησης πλοιαρίων του στόλου εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Πέμπτης: σκάφη του ισραηλινού στρατού είχαν περικυκλώσει τον στόλο απειλώντας με χρήση βίας και απαγωγή. Η επικοινωνία με 11 από τα σκάφη της φλοτίλα είχε χαθεί και οι IDF μιλούσαν ήδη για αναχαίτιση 7 σκαφών.

Χαρακτηριστικό είναι το ηχητικό που καταγράφει τις απειλές εκπροσώπου των IDF:

«Οποιαδήποτε περαιτέρω προσπάθεια πλεύσης προς τη Γάζα θέτει την ασφάλειά σας σε κίνδυνο και δεν αφήνει στις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις άλλη επιλογή από το να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους για την επιβολή του νόμιμου θαλάσσιου αποκλεισμού ασφαλείας.

Είναι επικίνδυνο να παραμείνετε στην τρέχουσα πορεία σας. Εάν συνεχίσετε και επιχειρήσετε να παραβιάσετε τον θαλάσσιο αποκλεισμό, θα σταματήσουμε το σκάφος σας και θα ενεργήσουμε για την κατάσχεσή του μέσω νομικών διαδικασιών ενώπιον δικαστηρίου. Φέρετε την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις σας».

Τα μέλη του στολίσκου εγκαταλείφθηκαν στη θάλασσα

Μέλη της Global Sumud Flotilla περιγράφουν πως αφού κατέστρεψαν τις μηχανές και διέλυσαν τα συστήματα πλοήγησης, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αποχώρησαν - αφήνοντας σκόπιμα εκατοντάδες αμάχους εγκλωβισμένους σε ακινητοποιημένα και κατεστραμμένα σκάφη, ακριβώς στην πορεία μιας ισχυρής καταιγίδας που πλησιάζει.

Η επικοινωνία με πολλά από τα σκάφη έχει σκόπιμα διακοπεί, στερώντας τους τη δυνατότητα συντονισμού ή αποστολής σήματος βοήθειας.

Όπως σημειώνεται σε νεότερη ανακοίνωση, την ώρα που μέλη του στολίσκου βρίσκονται αντιμέτωπα με μια υπολογισμένη «παγίδα θανάτου» στη θάλασσα, «ο λαός της Γάζας παραμένει ο βασικός στόχος μιας αδιάκοπης, πολυετούς εκστρατείας λιμοκτονίας και σφαγής».

«Η λογική που εφαρμόζεται σήμερα είναι η ίδια: το ισραηλινό κράτος δημιουργεί τις συνθήκες θανάτου, σαμποτάρει τα μέσα επιβίωσης και στη συνέχεια περιμένει την "φύση" ή τις "συνθήκες" να ολοκληρώσουν το έργο».

Αξίζει να σημειωθεί πως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε θέσει υπό κράτηση περίπου 175 ακτιβιστές. «Συνολικά, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, το Ναυτικό αναχαίτισε 21 από τα 58 σκάφη του Global Sumud Flotilla», ανέφεραν οι Times of Israel.

Καμία ανταπόκριση από το ελληνικό Λιμενικό

Ακτιβιστές καταγγέλλουν πως παρά τα σήματα κινδύνου που εξέπεμψαν μέλη του Στόλου, το ελληνικό Λιμενικό δεν μετέβη στην περιοχή και δεν προσέφερε κανενός είδους υποστηριξη στους ανθρώπους που βρίσκονται στην θάλασσα.