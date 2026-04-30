Ο Τραμπ έχει θυμώσει με την κριτική του Μερτς και δεν το κρύβει...

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να μειώσουν τα στρατεύματά τους στη Γερμανία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Η δήλωση αυτή μοιάζει με... τιμωρία, καθώς έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, άσκησε σφοδρή κριτική στην Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «ταπεινώνεται» από την ιρανική ηγεσία και δεν διαθέτει σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Οι Ιρανοί είναι σαφώς ισχυρότεροι από ό,τι αναμενόταν και οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν πειστική στρατηγική ούτε στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε πανεπιστήμιο. «Ενα ολόκληρο έθνος ταπεινώνεται από την ιρανική ηγεσία», είχε πει.

«Οι Ιρανοί είναι προφανώς πολύ επιδέξιοι στις διαπραγματεύσεις ή, μάλλον, πολύ επιδέξιοι στο να μην διαπραγματεύονται, αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδεύουν στο Ισλαμαμπάντ και στη συνέχεια να φεύγουν ξανά χωρίς κανένα αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

Οργή Τραμπ

Ο Τραμπ απάντησε την επόμενη ημέρα, μέσω Truth Social, λέγοντας ότι ο Μερτς θεωρεί «εντάξει το Ιράν να διαθέτει πυρηνικό όπλο» και πως «δεν ξέρει τι λέει».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, ο Μερτς δήλωσε ότι «Η προσωπική σχέση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και εμού παραμένει, κατά την άποψή μου, πιο καλή από ποτέ».

«Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πηγαίνει άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και γενικότερα!», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Σε σημερινή του ανάρτηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι «μελετά και επανεξετάζει την πιθανή μείωση των (αμερικανικών) στρατευμάτων στη Γερμανία, με απόφαση που θα ληφθεί μέσα στο προσεχές σύντομο χρονικό διάστημα».

Οι ΗΠΑ διατηρούν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γερμανία, με περισσότερους από 36.000 στρατιώτες τοποθετημένους σε βάσεις σε όλη τη χώρα έως τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τους τελευταίους δύο μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα απειλήσει να αποχωρήσoυν οι ΗΠΑ από τo ΝΑΤΟ, αποκαλώντας τη Συμμαχία «χάρτινη τίγρη».

Νωρίτερα τον Απρίλιο, ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου που διέρρευσε περιέγραφε πιθανά μέτρα για να τιμωρήσουν οι ΗΠΑ συμμάχους που θεωρούν ότι δεν στήριξαν την εκστρατεία τους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης να «πετάξουν» την Ισπανία - ήταν εξαρχής αντίθετη στον πόλεμο - εκτός ΝΑΤΟ.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη της συμμαχίας «δεν προβλέπει καμία διάταξη για αναστολή συμμετοχής ή αποβολή μέλους».

Με πληροφορίες από BBC