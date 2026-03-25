Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στο Άγιο Όρος.

Ειδικότερα, το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στις 21:08 σημειώθηκε σεισμός 4,9 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος, που έγινε αισθητός στη Θεσσαλονίκη αλλά και στις Σποράδες.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του γεωδυναμικού ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8χλμ βορειοδυτικά των Καρυών με εστιακό βάθος 5 χλμ.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο σημειώθηκαν με διαφορά ενός λεπτού, 21:20 και 21:21 δύο νέες σεισμικές δονήσεις, η μία 3 και η άλλη 3,4 Ρίχτερ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις 21:33 σημειώθηκε και τέταρτος σεισμός 3,1 Ρίχτερ.