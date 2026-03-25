Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

Μεγάλη αναστάτωση και ζημιές σε κονάκια, σκήτες και Κελλιά στον Άγιον Όρος προκάλεσε η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3), στις 21:08, 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών.

Πληροφορίες της Voria.gr αναφέρουν πως στις Καρυές υπήρξαν αρκετές ρωγμές σε παλιά κτήρια, ενώ ξεκόλλησε ένα κομμάτι του πολυέλαιου στον Ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Την ώρα εκείνη στον Ναό τελούνταν η Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα και τόσο οι οι μοναχοί όσο και προσκυνητές βγήκαν έξω έντρομοι.

Ενδεικτικό της βοής είναι το βίντεο που φέρνει στο φως η Voria.gr από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, που βρίσκεται 400 μέτρα από την υπό κατάληψη Μονή Εσφιγμένου.

