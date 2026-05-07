To Athens Street Food Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της Αθήνας επιστρέφει για τρία τριήμερα του Μαΐου (8-9-10, 15- 16-17, 22-23-24 Μαΐου) με pop-up μαγαζιά, καταξιωμένους αλλά και νέους chefs και το καλύτερο street food με ιδέες από Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Νιγηρία, Αίγυπτος, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες!



Και αν μετά από όλα αυτά, εσύ ακόμα το σκέφτεσαι να πας μια βόλτα μέχρι το Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, εμείς σου δίνουμε τέσσερις λόγους που είναι σίγουρο ότι θα σε ψήσουν.

Θα φας σε μαγαζιά που δεν είχες το χρόνο να επισκεφθείς

Γιατί επιτέλους έχεις την ευκαιρία να φας στο μαγαζί που τόσο καιρό ακούς από φίλους και γνωστούς. Οι φίλοι σού έχουν φάει τα αυτιά αλλά εσύ δεν έχεις καταφέρει να φας ακόμα το ζουμερό μπέργκερ ή την περιβόητη πίτσα που λέει ο κολλητός, λόγω έλλειψης χρόνου, κούρασης, απόστασης.



Το Athens Street Food Festival, έρχεται για 10η χρόνια και σού βρίσκει τη λύση συγκεντρώνοντας στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι τα μαγαζιά που έχουν γίνει talk of the town. Τι άλλο θέλεις πια, σπαθιά να καταπιεί;

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε

Θα περάσεις καλά είτε πας με φίλους, με το ταίρι σου ή την οικογένεια. Για αυτό σήκω από καρέκλες, ντιβάνια, καναπέδες να ζήσεις τη μοναδική φεστιβαλική ατμόσφαιρα που φτιάχνει το Athens Street Food Festival.



Θα φας καλά, θα πιεις να ξεδιψάσεις, θα μάθεις καινούρια μαγαζιά που δεν ήξερες, θα βρεθείς με την παρέα σου, θα γνωρίσεις κόσμο, θα ανεβάσεις μπόλικο υλικό στα social, θα ξαναφάς και πάει λέγοντας. Ψήθηκες;

Παράλληλα events και μπόλικη μουσική

Εκτός από φαγητό, το Athens Street Food Festival φροντίζει και για τη διασκέδασή του ως γνωστόν. Και τα τριήμερα, τη μουσική αναλαμβάνουν γνωστοί ραδιοφωνικοί παραγωγοί, ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 θα ξεκινάει μεγάλο πάρτυ με γνωστούς DJs.



Η έναρξη του φετινού φεστιβάλ θα γίνει με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα ο οποίος «μαγειρεύει» σπέσιαλ παράσταση.

Γιατί το Athens Street Food Festival έχει γενέθλια

Και πρέπει να του ευχηθείς! Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της πόλης σβήνει τα 10 κεράκια του και κανείς δεν πρέπει να λείπει το πάρτι των γενεθλιών του!

Πληροφορίες

Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 17:00 – 00:00, Σάββατο 12:00 – 00:00, Κυριακή 12:00 – 00:00

Τα Σάββατα και τις Κυριακές θα πωλούνται εισιτήρια για 2 ξεχωριστά slots: 12.00-18.00 και 18.00 – 00.00

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Προπώληση: 3,50 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων online στo more.com, τα καταστήματα Public και το δίκτυο του more.

Οι πωλητές εισιτηρίων χρεώνουν προμήθειες ανάλογα με το τιμολόγιό τους.

Δεν απαιτείται εισιτήριο για παιδιά έως και 9 ετών.

Πληροφορίες: www.athensstreetfoodfestival.gr