Η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει ως μεταρρύθμιση τη δυνατότητα σύναψης συμβολαιογραφικής κληρονομικής σύμβασης μετά τον θάνατο του διαθέτη, αποκλειστικά μεταξύ των εξ αδιαθέτου κληρονόμων, είτε υπάρχει διαθήκη είτε όχι, για το μέρος της περιουσίας που διέπεται από την εξ αδιαθέτου διαδοχή.

Τη θέσπιση της δυνατότητας σύναψης κληρονομικής σύμβασης όχι μόνο εν ζωή του κληρονομουμένου αλλά και μετά τον θάνατό του ζητά η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, προκειμένου η σχετική πρόβλεψη να συμπεριληφθεί στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του Κληρονομικού Δικαίου. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές οικογένειες να διανέμουν άμεσα και αποτελεσματικά την περιουσία τους, αποφεύγοντας τον σημερινό «Γολγοθά» γραφειοκρατικών διαδικασιών και τις πρακτικές καταστρατήγησης του νόμου.

Η επιστολή απευθύνεται στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπουγά, ενώ κοινοποιείται, μεταξύ άλλων, στον πρόεδρο της Επιτροπής Κληρονομικού Δικαίου Απόστολο Γεωργιάδη, στον πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και στην πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Λένα Κοντογεώργου.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, παρά την πρόθεση του νομοθέτη να περιορίσει το φαινόμενο των ιδιόγραφων διαθηκών που συντάσσονται εκ των υστέρων, η πρακτική αυτή δεν πρόκειται να εκλείψει όσο παραμένει σε ισχύ ένα περίπλοκο και επιβαρυντικό σύστημα διαδικασιών για τους κληρονόμους. Στην επιστολή περιγράφεται αναλυτικά η σημερινή διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια δήλωσης και πληρωμής φόρου κληρονομιάς, συμβολαιογραφικής αποδοχής, μεταγραφών στο Κτηματολόγιο, νέων φορολογικών δηλώσεων για διανομή και σύναψη επιπλέον συμβολαίων, με σημαντικό κόστος και καθυστερήσεις.

Η οργάνωση προτείνει ως μεταρρύθμιση τη δυνατότητα σύναψης συμβολαιογραφικής κληρονομικής σύμβασης μετά τον θάνατο του διαθέτη, αποκλειστικά μεταξύ των εξ αδιαθέτου κληρονόμων, είτε υπάρχει διαθήκη είτε όχι, για το μέρος της περιουσίας που διέπεται από την εξ αδιαθέτου διαδοχή. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους κληρονόμους που δεν έχουν αποποιηθεί την κληρονομιά και δεν θα μπορεί να επηρεάζει περιουσιακά στοιχεία που έχουν ήδη διατεθεί μέσω διαθήκης, ώστε να διασφαλίζεται η βούληση του διαθέτη.

Όπως τονίζεται, με τη νέα διαδικασία ο φόρος κληρονομιάς θα υπολογίζεται απευθείας επί του τελικού μεριδίου κάθε κληρονόμου, ενώ η σύμβαση θα καταρτίζεται και θα μεταγράφεται «μια κι έξω», περιορίζοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και το συνολικό κόστος. Η ΠΟΜΙΔΑ εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, καθώς ήδη πολλοί πολίτες καταφεύγουν σε εναλλακτικές πρακτικές για να αποφύγουν τις επιβαρύνσεις της υφιστάμενης διαδικασίας.

Κλείνοντας, η οργάνωση καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης να εξετάσει την πρόταση και να την ενσωματώσει στο νέο νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που θα διευκολύνει τις οικογένειες, θα περιορίσει τις διενέξεις και θα συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση της περιουσίας χωρίς προσφυγή σε πρακτικές εκτός του πλαισίου του νόμου.