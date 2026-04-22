Σε εξέλιξη οι αιτήσεις στο gov.gr για τα εισιτήρια του Κοινωνικού Τουρισμού.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το φετινό πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους. Η διαδικασία εξελίσσεται σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα υπερφόρτωσης στο σύστημα.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Απριλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 3 ή 4. Την Παρασκευή 24 Απριλίου η διαδικασία συνεχίζεται για όσους το ΑΦΜ τους τελειώνει σε 5 ή 6, ενώ το Σάββατο 25 Απριλίου αφορά εκείνους με τελευταίο ψηφίο 7, 8 ή 9. Από την Κυριακή 26 Απριλίου και έπειτα, η πλατφόρμα ανοίγει για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του αριθμού λήξης του ΑΦΜ τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια. Παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης επιδοτούμενων διακοπών σε καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και τη χορήγηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων με σημαντική έκπτωση ή ακόμη και δωρεάν, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού 2026

Δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού 2026, είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιταγή κοινωνικού τουρισμού για έως 6 διανυκτερεύσεις, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές και περισσότερες διανυκτερεύσεις.

Με μοριοδότηση η επιλογή των δικαιούχων: Τι ισχύει

Με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων γίνεται η επιλογή αιτούντων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι πολύτεκνοι γονείς για πρώτη φορά φέτος εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και η διαδικασία έχει οργανωθεί χρονικά, ώστε να αποφεύγεται μεγάλος φόρτος στο σύστημα. Κάθε ημέρα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες ομάδες ΑΦΜ, μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο

Διευκρινίζετιαι ότι στα νησιά Μυτιλήνη, Λέρο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή,

Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.1.2027) και του Πάσχα (23.4.2027 έως 09.5.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.