Αυξημένη η κίνηση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Με καθυστερήσεις πραγματοποιείται η κυκλοφορία στους κύριους οδικούς άξονες της Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής, 24/04.

Στην Αττική Οδό την τελευταία ώρα υπάρχουν καθυστερήσεις 25 με 30 λεπτών από τον κόμβο της Κάτζας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παράλληλα, οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι την Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο αγγίζουν τα 15 λεπτά.

Στον Κηφισό η κυκλοφορία διεξάγεται στα φυσιολογικά πλαίσια για ώρα αιχμής, δηλαδή με καθυστερήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στην άνοδο αυξημένη είναι η κίνηση από τον Ρέντη μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ καλύτερη εικόνα παρατηρείται στην κάθοδο, με τον κόμβο Μεταμόρφωσης να είναι στο «κόκκινο»

Η κίνηση στις 18:20