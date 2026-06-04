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Το φορτηγό κινούταν στην Αττική Οδό, όταν ξαφνικά «ξεκόλλησε» ο αριστερός τροχός.

Τον έντονο προβληματισμό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) προκάλεσε η αποκόλληση του μπροστινού αριστερού τροχού από φορτηγό στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, το φορτηγό κινούταν την Τετάρτη (03/06) στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, όταν ξαφνικά ο τροχός «πήρε τον δικό του δρόμο».

Το εν λόγο περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς από θαύμα δεν θρηνήθηκαν θύματα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.

Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται τα ακόλουθα ερωτήματα: