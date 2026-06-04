Τον έντονο προβληματισμό του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) προκάλεσε η αποκόλληση του μπροστινού αριστερού τροχού από φορτηγό στην Αττική Οδό.
Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, το φορτηγό κινούταν την Τετάρτη (03/06) στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, όταν ξαφνικά ο τροχός «πήρε τον δικό του δρόμο».
Το εν λόγο περιστατικό χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς από θαύμα δεν θρηνήθηκαν θύματα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Αττικής.
Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται τα ακόλουθα ερωτήματα:
- Αυτό το όχημα είχε δεχθεί τακτική επιθεώρηση ΚΤΕΟ, ο ελεγκτής που το «πέρασε» γιατί δεν εντόπισε μια βλάβη που ασφαλώς καιρό προϋπήρχε;
- Αν το όχημα ανήκει σε έναν ασυνεπή ιδιοκτήτη (1 στα 4 ελαφρά φορτηγά δεν προσέρχεται στα ΚΤΕΟ…), ποιος είναι ο λόγος που οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που νομοθετήθηκαν πριν 23 μήνες δεν το είχαν εντοπίσει;
- Είναι σωστό, στη χώρα με τον πιο γερασμένο στόλο οχημάτων στην ΕΕ να ελέγχονται τα παλαιότερα αυτοκίνητα κάθε διετία;