Επέβαινε και ο γιος του στο φορτηγό.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν και δύο αποθήκες ισοπεδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής σε σοβαρό τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις οκτώ, στα Λεχαινά στο δρόμο που οδηγεί προς τους Αγ. Θεόδωρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός ενός φορτηγού που είχε μαζί και τον ανήλικο γιο του, φέρεται να δέχθηκε τσίμπημα απο έντομο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος να εκτραπεί της οδού και να πέσει μέσα σε οικόπεδα.

Στη διαδρομή αυτή παρέσυρε μάντες και διέλυσε δύο κτίρια - αποθήκες που ήταν εκεί. Από θαύμα δεν έπεσε πάνω στα σπίτια των οποίων οι κάτοικοι ακούγοντας τον θόρυβο πετάχτηκαν έντρομοι έξω να δουν τι είχε συμβεί.

Ο γιος του οδηγού κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα, ενώ ο οδηγός εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε να γίνει χρήση διασωστικής σειράς από τους πυροσβέστες της Π.Υ. Λεχαινών με επικεφαλής το διοικητή Αντιπύραρχο Θεόδωρος Λεβέντη, προκειμένου να βγει και να παραληφθεί στη συνέχεια από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: ilialive.gr