Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές του νησιού μετά τον εντοπισμών τριών κρουσμάτων εκ των οποίων το ένα κατέληξε σε θάνατο.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Ζάκυνθο μετά την καταγραφή τριών κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης μέσα στον Απρίλιο, με έναν 74χρονο άνδρα να καταλήγει. Το περιστατικό αφορά ασθενή που νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, χωρίς να καταφέρει να ανταποκριθεί στη θεραπεία, ενώ τα άλλα δύο κρούσματα αφορούν άνδρες 21 και 34 ετών. Ο ένας έχει ήδη αναρρώσει και ο δεύτερος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι τα περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους επιδημιολογικά, καθώς προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του νησιού και δεν υπάρχει κοινή πηγή έκθεσης. Η εμφάνιση της νόσου αποδίδεται εν μέρει στις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα, που ευνοούν την παρουσία του βακτηρίου στο περιβάλλον. Η λεπτοσπείρωση μεταδίδεται μέσω επαφής με μολυσμένο νερό, έδαφος ή ούρα ζώων, κυρίως τρωκτικών, και μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ενημερώνει ότι καταγράφηκαν 3 κρούσματα λεπτοσπείρωσης κατά τον μήνα Απρίλιο στη Ζάκυνθο.

Ένα από αυτά αφορά σε άνδρα, ηλικίας 74 ετών, ο οποίος κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου έπειτα από σοβαρή λοίμωξη από λεπτοσπείρωση. Επιπλέον, δύο ακόμα κρούσματα σημειώθηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες που αφορούν σε άνδρες, 21 και 34 ετών, οι οποίοι επίσης διαγνώστηκαν με τη νόσο. Ο πρώτος έχει ήδη ιαθεί και ο δεύτερος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο ΓΝ Ζακύνθου.

Η Ζάκυνθος, λόγω των ιδιαίτερων γεωγραφικών και περιβαλλοντικών συνθηκών της, παρουσιάζει διαχρονικά αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων λεπτοσπείρωσης. Κατά το τελευταίο διάστημα (τέλη Μαρτίου) καταγράφηκαν τοπικά κύματα κακοκαιρίας, με βροχοπτώσεις και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη και τη διασπορά του παθογόνου (Λεπτόσπειρα) στο περιβάλλον.

Η λεπτοσπείρωση είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με μολυσμένο νερό, έδαφος ή ούρα ζώων, ιδιαίτερα τρωκτικών. Πρόκειται για νόσημα που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά όταν διαγνωστεί έγκαιρα, καθώς υπάρχει κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Ο ΕΟΔΥ προγραμματίζει επίσκεψη κλιμακίου επαγγελματιών υγείας για δράσεις διερεύνησης των κρουσμάτων και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τα χαρακτηριστικά της νόσου. Οι υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και την προστασία της δημόσιας υγείας. Συνιστάται στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, να αποφεύγουν την επαφή με στάσιμα νερά και να απευθύνονται άμεσα σε ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων όπως πυρετός, μυαλγίες, πονοκέφαλος, αδυναμία ή έντονη κόπωση.