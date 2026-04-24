Πέθανε ανήμερα της γιορτής του.

Έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 23 Απριλίου, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, ο μικρός Γιώργος από την Πέλλα, ύστερα από μια γενναία και άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Ο 7χρονος από τον Εξαπλάτανο Αριδαίας νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και το ιατρικό προσωπικό που στάθηκε δίπλα του μέχρι το τέλος.

Παρά τη σκληρή δοκιμασία που αντιμετώπιζε, ο μικρός Γιώργος είχε συγκινήσει με την αθωότητα και τη δύναμή του. Σε συνέντευξή του την περασμένη χρονιά, είχε μοιραστεί το παιδικό του όνειρο να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», εκφράζοντας ταυτόχρονα την αγωνία του για το αν θα καταφέρει να πάει σχολείο.

Σε συνέντευξή του πέρυσι στον Κοσμά Μαρινάκη και τη σελίδα Greekonomics, στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου του συλλόγου «Φλόγα», ο μικρός Γιωργάκης είχε δηλώσει πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», ενώ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβαινε να πάει σχολείο.

«Έγινε τελικά η μ@%@κία, όπως το είχε πει αυτός ο μικρός – και δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Κατάφερε όμως να κλέψει το διαμάντι που ονειρευόταν» γράφει ο Κοσμάς Μαρινάκης στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Facebook.

Στο πλευρό του είχαν όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στην περιοχή, συγκεντρώνοντας χρήματα και πραγματοποιώντας δράσεις για τη στήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.

